IBAN картки Monobank: як дізнатися
Фото: Depositphotos
IBAN – це міжнародний номер банківського рахунку, який має кожен власник банківської картки.
Номер IBAN спрощує операцій між банками різних країн та дозволяє швидко і без помилок зробити переказ на українські чи закордонні карти.
Як дізнатися номер IBAN та реквізити картки Monobank – читайте в нашому матеріалі.
Зараз дивляться
Інструкція
Аби дізнатися реквізити своєї картки Monobank вам знадобиться мобільний додаток банку:
- Увійдіть в мобільний додаток Monobank.
- Авторизуйтесь за допомогою паролю.
- На головній сторінці виберіть картку від якої потрібен IBAN.
- Знайдіть та оберіть послугу Поповнити свою картку.
- Там натисніть на категорію За реквізитами в Україні.
- Перед вами з’являться реквізити картки, серед них і номер IBAN.
Ви можете надіслати реквізити своєї картки на будь-яку електронну пошту, натиснувши кнопку Надіслати реквізити на ел. пошту.