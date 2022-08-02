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Факти / Україна / Суспільство

IBAN картки Monobank: як дізнатися

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
IBAN картки Monobank: як дізнатися
Фото: Depositphotos

IBAN – це міжнародний номер банківського рахунку, який має кожен власник банківської картки.

Номер IBAN спрощує операцій між банками різних країн та дозволяє швидко і без помилок зробити переказ на українські чи закордонні карти.

Як дізнатися номер IBAN та реквізити картки Monobank – читайте в нашому матеріалі.

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Інструкція

Аби дізнатися реквізити своєї картки Monobank вам знадобиться мобільний додаток банку:

  • Увійдіть в мобільний додаток Monobank.
  • Авторизуйтесь за допомогою паролю.
  • На головній сторінці виберіть картку від якої потрібен IBAN.

  • Знайдіть та оберіть послугу Поповнити свою картку.
  • Там натисніть на категорію За реквізитами в Україні.

  • Перед вами з’являться реквізити картки, серед них і номер IBAN.

Ви можете надіслати реквізити своєї картки на будь-яку електронну пошту, натиснувши кнопку Надіслати реквізити на ел. пошту.

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