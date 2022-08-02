Серпень, 02 в 14:34

IBAN – це міжнародний номер банківського рахунку, який має кожен власник банківської картки.

Номер IBAN спрощує операцій між банками різних країн та дозволяє швидко і без помилок зробити переказ на українські чи закордонні карти.

Як дізнатися номер IBAN та реквізити картки Monobank – читайте в нашому матеріалі.

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Інструкція

Аби дізнатися реквізити своєї картки Monobank вам знадобиться мобільний додаток банку:

Увійдіть в мобільний додаток Monobank.

Авторизуйтесь за допомогою паролю.

На головній сторінці виберіть картку від якої потрібен IBAN.

Знайдіть та оберіть послугу Поповнити свою картку .

. Там натисніть на категорію За реквізитами в Україні.

Перед вами з’являться реквізити картки, серед них і номер IBAN.

Ви можете надіслати реквізити своєї картки на будь-яку електронну пошту, натиснувши кнопку Надіслати реквізити на ел. пошту.