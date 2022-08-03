Доступна іпотека під 3% річних: хто має право та як отримати кредит на житло

Серпень, 03 в 10:55

Отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, педагоги та науковці.

У Міністерстві економіки України розповіли про умови програми Доступна іпотека, яка запрацює з 1 жовтня.

– Роботодавці цих категорій українців матимуть можливість компенсувати їм початковий внесок та частину тіла кредиту за рахунок бюджетних програм (розмір компенсації залежить від вислуги). Пізніше програма стане доступною для всіх українців, чия житлова нерухомість не перевищує 52,5 кв. м +21 кв. м на кожного члена сім’ї, – пояснили у відомстві.

Це активізує галузь будівництва завдяки зростанню обсягу замовлень, наголошує перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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Умови програми Доступна іпотека:

За пільговим кредитом можна придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї , проте вартість не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку. Якщо це обласний центр – то в будинку, якому не більше 10 років.

, проте вартість не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку. Якщо це обласний центр – то в будинку, якому не більше 10 років. Вартість 1 кв. м не має перевищувати опосередковану вартість спорудження, визначену Мінрегіоном та збільшену в 2,5 рази для обласних центрів, міст з населенням понад 300 тис. осіб, на відстані до 15 км від Києва, вдвічі – для міст з населенням 100-300 тис. осіб, в 1,75 раза – для інших населених пунктів.

Обов’язкове страхування житла від ризиків випадкового знищення або пошкодження на повну оціночну вартість.

У Мінекономіки наголосили, що масову іпотеку цифровізують, тобто оформити заявку на іпотеку можна буде через портал Дія.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск з 1 жовтня програми Доступна іпотека.

За його словами, з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов.