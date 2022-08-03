Август, 03 в 17:58

Шевченковский районный суд Киева признал виновным Юрия Россошанского в убийстве общественной активистки и юристки Ирины Ноздровской. Россошанский был приговорен к 15 годам лишения свободы и возмещению 4 млн грн потерпевшей стороне.

Как сообщает Центр прав человека Zmina, срок обвиняемому начнут считать с момента заключения под стражу, то есть с января 2018 года.

По данным правозащитников, суд признал версию семьи Ирины Ноздровской, что убийство носило заказной и групповой характер, такой, что не нашла подтверждения.

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При этом показания Юрия Россошанского суд признал достаточно подробными. В то же время его прошлые заявления, что полиция якобы заставляла его оклеветать себя, суд охарактеризовал как не соответствующие действительности.

Как сообщает Офис генпрокурора, в суде сторона обвинения смогла доказать, что в декабре 2017 года на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на потерпевшую и нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи.

После этого сбросил тело в реку недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран.

На данном этапе защита Россошанского может оспорить приговор в апелляционном суде, но до стадии апелляции обвиняемый будет содержаться под стражей.

Дело Ноздровской

Правозащитница Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017, а уже на следующий день ее объявили в розыск.

Тело Ирины обнаружили 1 января 2018 года в водоеме неподалеку от села Демидов Вышгородского района Киевской области. Женщину обнажили голой, однако на ней оставались ювелирные украшения и бюстгальтер.

Уже через неделю, 8 января, был задержан подозреваемый в ее убийстве 63-летний Юрий Россошанский.

Юрий является отцом Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 насмерть сбил сестру Ирины Ноздровской — Светлану Сапатинскую. Именно Ирина несколько лет работала над делом о гибели своей сестры.

Дмитрий Россошанский является племянником председателя Вышгородского районного суда.