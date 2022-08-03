Серпень, 03 в 17:58

Шевченківський районний суд Києва визнав винним Юрія Россошанського у вбивстві громадської активістки та юристки Ірини Ноздровської. Россошанського було засуджено до 15 років позбавлення волі та відшкодування 4 млн грн потерпілій стороні.

Як повідомляє Центр прав людини Zmina, термін обвинуваченому почнуть рахувати з моменту взяття під варту, тобто із січня 2018 року.

За даними правозахисників, суд визнав версію родини Ірини Ноздровської, що вбивство мало замовний і груповий характер, такою, що не знайшла підтвердження.

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При цьому свідчення Юрія Россошанського суд визнав досить детальними. Водночас його минулі заяви, що поліція нібито примушувала його звести на себе наклеп, суд схарактеризував як такі, що не відповідають дійсності.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, у суді сторона звинувачення змогла довести, що у грудні 2017 року на зупинці громадського транспорту чоловік з ножем накинувся на потерпілу та завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї.

Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран.

На даному етапі захист Россошанського може оскаржити вирок в апеляційному суді, але до стадії апеляції обвинувачений буде утримуватись під вартою.

Справа Ноздровської

Правозахисниця Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року, а вже наступного дня її оголосили в розшук.

Тіло Ірини виявили 1 січня 2018 року у водоймі неподалік від села Демидів Вишгородського району Київської області. Жінку знайшли голою, однак на ній залишалися ювелірні прикраси і бюстгальтер.

Вже за тиждень, 8 січня, був затриманий підозрюваний в її вбивстві 63-річний Юрій Россошанський.

Юрій є батьком Дмитра Россошанського, який у вересні 2015 року на смерть збив сестру Ірини Ноздровської – Світлану Сапатинську. Саме Ірина кілька років працювала над справою про загибель своєї сестри.

Додамо, що Дмитро Россошанський був племінником голови Вишгородського районного суду.