Август, 08 в 12:01

С началом полномасштабной войны около 5 млн украинцев потеряли работу — кто-то уехал за границу, а кто-то — остался в Украине без заработка.

В условиях войны изменилось не только количество безработных, но и рынок труда.

Факты ICTV собрали шесть вариантов подработки с ежедневной оплатой. Какие вакансии сегодня востребованы, где искать подработку и сколько платят — читайте в нашем материале.

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Водители такси

Сегодня на сайтах по поиску работы размещено множество вакансий таксиста. Не нужно даже иметь собственный автомобиль, некоторые компании выдают авто.

Предлагают такую работу в основном компании Uklon, Bolt или Uber.

Среди главных обязанностей:

выполнение плановых показателей;

вежливое общение с клиентами;

знание и соблюдение ПДД;

бережное отношение к автомобилю, поддержание его в чистоте.

Заработная плата у таксистов от 15 до 30 тыс. грн. К тому же, свои деньги можно получать ежедневно, после рабочего дня.

Официанты

Довольно популярная подработка, особенно для студентов. Сегодня на рынке труда обещают зарплату от 10 и до 35 тыс. грн в месяц.

Большинство заведений практикуют ежедневную оплату, поэтому деньги вам будут отдавать в конце каждого дня.

Среди главных условий:

приветливость и грамотность;

желательно базовое знание английского языка;

уважение к гостям и коллегам;

ответственность и исполнительность.

Грузчик и разнорабочий

Тяжелая, мужская работа. За нее предлагают от 50 до 200 грн за час работы. За месяц можно получить от 8 до 35 тыс. грн.

Среди главных требований — ответственность и трудолюбие.

Администратор чата-поддержки

Интернет-магазины ищут себе в команду администраторов чата-поддержки. Работнику необходимо оперативно отвечать заинтересованным покупателям.

Заработная плата за одну смену — от 500 до 1000 грн. Дополнительно проценты от продаж.

Среди преимуществ:

удобный график;

хороший заработок;

общение с новыми людьми.

К тому же плату за работу можно забирать ежедневно.

Мастер маникюра

Единственное условие трудоустройства на такую работу — навыки и опыт.

Заработная плата — от 15 до 30 тыс. грн в месяц. Ежедневная оплата будет зависеть от количества клиентов и личных процентов работника в салоне красоты.

Дистрибьютор

Ежедневная оплата 750-1000 грн/день. В заработок входит оклад и бонусы.

Опыта работы иметь не нужно, всему научат на стажировке, которая тоже оплачивается — 50 грн/час.

Требования к работнику:

активность;

ответственность;

коммуникабельность;

доброжелательность.

Где искать такую работу

Для этого стоит пользоваться сайтами по поиску работы. Среди популярных в Украине:

Платформы для поиска работы:

Telegram-каналы для поиска работы: