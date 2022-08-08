Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия
Фото: Depositphotos

С началом полномасштабной войны около 5 млн украинцев потеряли работу — кто-то уехал за границу, а кто-то — остался в Украине без заработка.

В условиях войны изменилось не только количество безработных, но и рынок труда.

Факты ICTV собрали шесть вариантов подработки с ежедневной оплатой. Какие вакансии сегодня востребованы, где искать подработку и сколько платят — читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Водители такси

Сегодня на сайтах по поиску работы размещено множество вакансий таксиста. Не нужно даже иметь собственный автомобиль, некоторые компании выдают авто.

Предлагают такую работу в основном компании Uklon, Bolt или Uber.

Среди главных обязанностей:

  • выполнение плановых показателей;
  • вежливое общение с клиентами;
  • знание и соблюдение ПДД;
  • бережное отношение к автомобилю, поддержание его в чистоте.

Заработная плата у таксистов от 15 до 30 тыс. грн. К тому же, свои деньги можно получать ежедневно, после рабочего дня.

Официанты

Довольно популярная подработка, особенно для студентов. Сегодня на рынке труда обещают зарплату от 10 и до 35 тыс. грн в месяц.

Большинство заведений практикуют ежедневную оплату, поэтому деньги вам будут отдавать в конце каждого дня.

Среди главных условий:

  • приветливость и грамотность;
  • желательно базовое знание английского языка;
  • уважение к гостям и коллегам;
  • ответственность и исполнительность.

Грузчик и разнорабочий

Тяжелая, мужская работа. За нее предлагают от 50 до 200 грн за час работы. За месяц можно получить от 8 до 35 тыс. грн.

Среди главных требований — ответственность и трудолюбие.

Администратор чата-поддержки

Интернет-магазины ищут себе в команду администраторов чата-поддержки. Работнику необходимо оперативно отвечать заинтересованным покупателям.

Заработная плата за одну сменуот 500 до 1000 грн. Дополнительно проценты от продаж.

Среди преимуществ:

  • удобный график;
  • хороший заработок;
  • общение с новыми людьми.

К тому же плату за работу можно забирать ежедневно.

Мастер маникюра

Единственное условие трудоустройства на такую работу — навыки и опыт.

Заработная плата — от 15 до 30 тыс. грн в месяц. Ежедневная оплата будет зависеть от количества клиентов и личных процентов работника в салоне красоты.

Дистрибьютор

Ежедневная оплата 750-1000 грн/день. В заработок входит оклад и бонусы.

Опыта работы иметь не нужно, всему научат на стажировке, которая тоже оплачивается — 50 грн/час.

Требования к работнику:

  • активность;
  • ответственность;
  • коммуникабельность;
  • доброжелательность.

Где искать такую работу

Для этого стоит пользоваться сайтами по поиску работы. Среди популярных в Украине:

Платформы для поиска работы:

  1. Work.Ua — один из самых популярных сайтов для поиска работы;
  2. grc.ua — здесь ежедневно публикуют сотни вакансий;
  3. Robota.ua;
  4. Jooble — работа по разным графикам и сферам, около 80 тыс. вакансий;
  5. Jobs for Ukraine — академические, научные, художественные, профессиональные, другие рабочие вакансии;
  6. Upwork — вакансии для фрилансеров;
  7. Fiverr — для специалистов по творческим направлениям, фрилансеров.

Telegram-каналы для поиска работы: 

  1. Работа сейчас: Украина — работа для всех специальностей и сфер.
Читайте
Перерабатывающие предприятия и фермеры: Кабмин расширил программу грантов єРабота

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка