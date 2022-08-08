Подработка с ежедневной оплатой: где искать, зарплата и условия
С началом полномасштабной войны около 5 млн украинцев потеряли работу — кто-то уехал за границу, а кто-то — остался в Украине без заработка.
В условиях войны изменилось не только количество безработных, но и рынок труда.
Факты ICTV собрали шесть вариантов подработки с ежедневной оплатой. Какие вакансии сегодня востребованы, где искать подработку и сколько платят — читайте в нашем материале.
Водители такси
Сегодня на сайтах по поиску работы размещено множество вакансий таксиста. Не нужно даже иметь собственный автомобиль, некоторые компании выдают авто.
Предлагают такую работу в основном компании Uklon, Bolt или Uber.
Среди главных обязанностей:
- выполнение плановых показателей;
- вежливое общение с клиентами;
- знание и соблюдение ПДД;
- бережное отношение к автомобилю, поддержание его в чистоте.
Заработная плата у таксистов от 15 до 30 тыс. грн. К тому же, свои деньги можно получать ежедневно, после рабочего дня.
Официанты
Довольно популярная подработка, особенно для студентов. Сегодня на рынке труда обещают зарплату от 10 и до 35 тыс. грн в месяц.
Большинство заведений практикуют ежедневную оплату, поэтому деньги вам будут отдавать в конце каждого дня.
Среди главных условий:
- приветливость и грамотность;
- желательно базовое знание английского языка;
- уважение к гостям и коллегам;
- ответственность и исполнительность.
Грузчик и разнорабочий
Тяжелая, мужская работа. За нее предлагают от 50 до 200 грн за час работы. За месяц можно получить от 8 до 35 тыс. грн.
Среди главных требований — ответственность и трудолюбие.
Администратор чата-поддержки
Интернет-магазины ищут себе в команду администраторов чата-поддержки. Работнику необходимо оперативно отвечать заинтересованным покупателям.
Заработная плата за одну смену — от 500 до 1000 грн. Дополнительно проценты от продаж.
Среди преимуществ:
- удобный график;
- хороший заработок;
- общение с новыми людьми.
К тому же плату за работу можно забирать ежедневно.
Мастер маникюра
Единственное условие трудоустройства на такую работу — навыки и опыт.
Заработная плата — от 15 до 30 тыс. грн в месяц. Ежедневная оплата будет зависеть от количества клиентов и личных процентов работника в салоне красоты.
Дистрибьютор
Ежедневная оплата 750-1000 грн/день. В заработок входит оклад и бонусы.
Опыта работы иметь не нужно, всему научат на стажировке, которая тоже оплачивается — 50 грн/час.
Требования к работнику:
- активность;
- ответственность;
- коммуникабельность;
- доброжелательность.
Где искать такую работу
Для этого стоит пользоваться сайтами по поиску работы. Среди популярных в Украине:
Платформы для поиска работы:
- Work.Ua — один из самых популярных сайтов для поиска работы;
- grc.ua — здесь ежедневно публикуют сотни вакансий;
- Robota.ua;
- Jooble — работа по разным графикам и сферам, около 80 тыс. вакансий;
- Jobs for Ukraine — академические, научные, художественные, профессиональные, другие рабочие вакансии;
- Upwork — вакансии для фрилансеров;
- Fiverr — для специалистов по творческим направлениям, фрилансеров.
Telegram-каналы для поиска работы:
- Работа сейчас: Украина — работа для всех специальностей и сфер.