Серпень, 08 в 12:01

З початком повномасштабної війни близько 5 млн українців втратили роботу – хтось виїхав за кордон, а хтось – лишився в Україні без заробітку.

В умовах війни змінилась не лише кількість безробітних, а й ринок праці.

Факти ICTV зібрали шість варіантів підробітку з щоденною оплатою. Які вакансії сьогодні затребувані, де шукати підробіток та скільки платять – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Водії таксі

Сьогодні на сайтах з пошуку роботи розміщено безліч вакансій таксиста. Не потрібно навіть мати власний автомобіль, деякі компанії видають авто.

Пропонують таку роботу здебільшого компанії Uklon, Bolt або Uber.

Серед головних обов’язків:

виконання планових показників;

ввічливе спілкування з клієнтами;

знання та дотримання ПДР;

дбайливе ставлення до автомобіля, підтримання його в чистоті.

Заробітна плата у таксистів від 15 до 30 тис. грн. До того ж, свої гроші можна отримувати щоденно, після робочого дня.

Офіціанти

Доволі популярний підробіток, особливо для студентів. Сьогодні на ринку праці обіцяють зарплату від 10 і до 35 тис. грн на місяць.

Більшість закладів практикують щоденну оплату, тому гроші вам віддаватимуть наприкінці кожного дня.

Серед головних умов:

привітність та грамотність;

бажано базове знання англійської мови;

повага до гостей і колег;

відповідальність і старанність.

Вантажник та різноробочий

Важка, чоловіча робота. За неї пропонують від 50 до 200 грн за годину роботи. За місяць можна отримати від 8 до 35 тис. грн.

Серед головних вимог – відповідальність та працьовитість.

Адміністратор чату-підтримки

Інтернет-магазини шукають собі у команду адміністраторів чату-підтримки. Працівнику необхідно оперативно відповідати зацікавленим покупцям.

Заробітна плата за одну зміну – від 500 до 1000 грн. Додатково відсотки від продажу.

Серед переваг:

зручний графік;

хороший заробіток;

спілкування з новими людьми.

До того ж платню за роботу можна забирати щоденно.

Майстер манікюру

Єдина умова працевлаштування на таку роботу – навички та досвід.

Заробітна платня – від 15 до 30 тис. грн на місяць. Щоденна оплата буде залежати від кількості клієнтів та особистих відсотків працівника у салоні краси.

Дистриб’ютор

Щоденна оплата 750-1000 грн/день. У заробіток входить оклад та бонуси.

Досвіду роботи мати не потрібно, усьому навчать на стажуванні, яке теж оплачується – 50 грн/год.

Вимоги до працівника:

активність;

відповідальність;

комунікабельність;

доброзичливість.

Де шукати таку роботу

Для цього варто користуватись сайтами з пошуку роботи. Серед популярних в Україні:

Платформи для пошуку роботи:

Work.Ua – один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи; grc.ua – тут щодня публікують сотні вакансій; Robota.ua; Jooble – робота за різними графіками і сферами, близько 80 тис. вакансій; Jobs for Ukraine – академічні, наукові, мистецькі, професійні, інші робочі вакансії; Upwork – вакансії для фрилансерів; Fiverr – для спеціалістів з творчих напрямків, фрилансерів.

Telegram-канали для пошуку роботи: