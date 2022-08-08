Август, 08 в 18:53

Министерство социальной политики хочет пересмотреть целесообразность выплат одинаковой социальной помощи гражданам, которые остались в Украине и которые выехали за границу.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, отметив, что беженцы за границей получают еще и материальную помощь.

– На самом деле это требует законодательных изменений, потому что у нас не выписана такая схема как временное перемещение за границу. С другой стороны, это чувствительный вопрос, потому что мы должны смотреть, что государство, куда переместился человек, ему дает, — сказала она.

По ее словам, новая задача Минсоцполитики — контролировать получателей социальных выплат и сохранять выплаты только тем, кто в этом реально нуждается.

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Жолнович отметила, что государство не будет прекращать выплачивать деньги людям с инвалидностью и ряду других граждан, которые не смогли подтвердить свой статус беженца за границей.

Министр не исключила и возможности осуществления двойных выплат, но заявила, что этот вопрос нужно будет урегулировать с правительствами других государств.