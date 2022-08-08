В Украине пересмотрят соцвыплаты людям, выехавшим за границу: кто будет получать деньги
Министерство социальной политики хочет пересмотреть целесообразность выплат одинаковой социальной помощи гражданам, которые остались в Украине и которые выехали за границу.
Об этом заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, отметив, что беженцы за границей получают еще и материальную помощь.
– На самом деле это требует законодательных изменений, потому что у нас не выписана такая схема как временное перемещение за границу. С другой стороны, это чувствительный вопрос, потому что мы должны смотреть, что государство, куда переместился человек, ему дает, — сказала она.
По ее словам, новая задача Минсоцполитики — контролировать получателей социальных выплат и сохранять выплаты только тем, кто в этом реально нуждается.
Жолнович отметила, что государство не будет прекращать выплачивать деньги людям с инвалидностью и ряду других граждан, которые не смогли подтвердить свой статус беженца за границей.
Министр не исключила и возможности осуществления двойных выплат, но заявила, что этот вопрос нужно будет урегулировать с правительствами других государств.
— Возможно объединять эти пособия или, если в стране пребывания выплата достаточно значительна, тогда думать, стоит ли платить ту незначительную помощь от Украины. Я не могу сказать, что мы имеем уже готовые решения по этому поводу. Потому что, возможно, даже будет лучше поискать эти деньги, чтобы не создавать негатив. Также очень важно демонстрировать людям, что Украина от них не отказалась, потому что мы должны поддерживать связь с нашими гражданами, — заявила Жолнович.