Серпень, 08 в 18:53

Міністерство соціальної політики хоче переглянути доцільність виплат однакової соціальної допомоги громадянам, які залишилася в Україні та які виїхали за кордон.

Про це заявила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, зазначивши, що біженці за кордоном одержують ще й матеріальну допомогу.

– Насправді це потребує законодавчих змін, тому що в нас не виписана така схема як тимчасове переміщення за кордон. З іншого боку, це чутливе питання, бо ми маємо дивитися, що держава, куди перемістилася людина, їй дає, – сказала вона.

За її словами, нове завдання Мінсоцполітики – контролювати одержувачів соціальних виплат та зберігати виплати лише тим, хто цього реально потребує.

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Жолнович зазначила, що держава не припинятиме виплачувати гроші людям з інвалідністю та низці інших громадян, які не змогли підтвердити свій статус біженця за кордоном.

Міністерка не виключила і можливості здійснення подвійних виплат, але заявила, що це питання потрібно буде врегулювати з урядами інших держав.