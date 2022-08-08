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В Україні переглянуть соцвиплати людям, які виїхали за кордон: хто отримуватиме кошти

Валентина Чорна, редакторка стрічки
В Україні переглянуть соцвиплати людям, які виїхали за кордон: хто отримуватиме кошти
Фото: Depositphotos

Міністерство соціальної політики хоче переглянути доцільність виплат однакової соціальної допомоги громадянам, які залишилася в Україні та які виїхали за кордон.

Про це заявила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, зазначивши, що біженці за кордоном одержують ще й матеріальну допомогу.

– Насправді це потребує законодавчих змін, тому що в нас не виписана така схема як тимчасове переміщення за кордон. З іншого боку, це чутливе питання, бо ми маємо дивитися, що держава, куди перемістилася людина, їй дає, – сказала вона.

За її словами, нове завдання Мінсоцполітики – контролювати одержувачів соціальних виплат та зберігати виплати лише тим, хто цього реально потребує.

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Жолнович зазначила, що держава не припинятиме виплачувати гроші людям з інвалідністю та низці інших громадян, які не змогли підтвердити свій статус біженця за кордоном.

Міністерка не виключила і можливості здійснення подвійних виплат, але заявила, що це питання потрібно буде врегулювати з урядами інших держав.

– Можливо об’єднувати ці допомоги, або якщо в країні перебування виплата досить значна, тоді думати, чи варто сплачувати ту незначну допомогу від України. Я не можу сказати, що ми маємо уже готові рішення щодо цього. Тому що, можливо, навіть буде краще пошукати десь ці гроші, щоб не створювати негатив. Також дуже важливо демонструвати людям, що Україна від них не відмовилася, бо ми повинні тримати зв’язок із нашими громадянами, – заявила Жолнович.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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