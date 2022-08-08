Август, 08 в 17:03

По состоянию на начало августа в Дії украинцы подали более 250 тыс. заявок о поврежденном или разрушенном в результате боевых действий жилье.

Объем поврежденных жилых площадей уже достиг 16 968 703 кв. м, на которых проживали более 660 тыс. жителей. Еще 1 апреля в Верховной Раде нардепы поддержали за основу законопроект №7198 О компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, вызванных военной агрессией Российской Федерации.

Прошло три месяца, но документ еще не принят. Владельцы поврежденных квартир и домов уже начали самостоятельно ремонтировать жилье, но в большинстве случаев денег на восстановление у людей нет, поэтому без государственной поддержки они это сделать не могут, и ждут компенсации.

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В комментарии Фактам ICTV инициатор законопроекта о выплате компенсаций за разрушенное жилье, глава партии Слуга народа Елена Шуляк подчеркнула, что документ до сих пор дорабатывают. Его включат в повестку дня заседания Верховной Рады уже в конце августа – первой декаде сентября.

Шуляк надеется, что принять закон удастся большинством голосов народных депутатов. А задержку объясняет тем, что авторы пытаются наработать четкую, честную и прозрачную процедуру, сделать невозможными любые злоупотребления и задержки с выплатами в будущем. Чтобы это был действительно рабочий закон.

– Мы говорим с представителями правительства, с Министерством инфраструктуры, экономики, Министерством развития общин и территорий, с премьер-министром Украины, чтобы ко второму чтению в законопроекте был заложен действенный механизм. Чтобы мы понимали, какие будут источники поступления средств, как будут общины включаться в этот процесс, чтобы была прозрачная, ясная процедура, чтобы не было злоупотреблений ни с очередью, ни с затягиванием с экспертизами или техническими выводами. Лучше сейчас мы поработаем немного дольше, и уже до второго чтения примем абсолютно действенный механизм компенсации, — аргументирует Шуляк.

В документе, принятом за основу, прописано немало ограничений по компенсациям за разрушенное или поврежденное жилье. Конкретно они и вызвали споры нардепов. К законопроекту подали более 700 правок.

По словам Шуляк, сейчас идет дискуссия по ограничению максимальной площади, за которую может быть предоставлена ​​компенсация. В первом чтении было принято ограничение в 150 км. м как для разрушенных квартир, так и для домов в частном секторе.

По статистике заявок, поданных в Дії, площадь в 150 кв. м включает более 90% разрушенных квартир. Но это слишком маленькая цифра для частного сектора. Так что ограничения для владельцев частных домов будут пересматривать.

– Если еще рассматривать с хозяйственными постройками, которые расположены во дворе, средняя цифра для частного сектора составляет 250 кв. м. У нас есть предложение для частного сектора увеличить метраж до 250 кв. м. Но есть еще позиция правительственных чиновников вообще не вводить никаких ограничений, а компенсировать каждый потерянный человеком квадратный метр. Эти правки будут рассматриваться ко второму чтению, – говорит Шуляк.

Глава Слуги народа подчеркнула, что законопроект будет касаться только граждан Украины и исключительно жилой недвижимости. Впрочем, некоторые нардепы подали правки ко второму чтению, отмечая, что нельзя дискриминировать иностранцев.

Шуляк объясняет, что иностранцы или люди, потерявшие нежилую недвижимость, – складские помещения, магазины, аптеки – смогут получить компенсации, когда уже будут соответствующие репарации от России.

Выделяемые деньги будут целевыми. Их можно будет потратить исключительно на приобретение жилья в любой области Украины, без ограничений. После покупки квартиры или частного дома их нельзя будет продавать и отчуждать.

Пока в документе указан срок три года. Впрочем, по словам Шуляк, некоторые депутаты настаивают на ограничении в пять лет запрета продажи полученного жилья. Это аргументируют тем, что люди, которым государство предоставит компенсацию, должны оставаться в Украине.

Жители разрушенных многоквартирных домов могут использовать средства на покупку как вторичного жилья, так и квартир на первичном рынке.

Владельцам частных домов хотят предоставить возможность тратить средства на закупку строительных материалов и оплату работы подрядчиков, ведь люди хотят сами строить жилье на месте разрушенного.