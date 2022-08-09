Перше відео вибуху на авіабазі у Новофедорівці у Криму – люди в паніці
На авіабазі в Новофедорівці, що у Криму, прогриміла серія сильних вибухів, після чого почалася пожежа.
Мережу буквально завалили відео вибухами на авіабазі у Новофедорівці. На деякі з них потрапив момент вибуху.
Відомо, що у Новофедорівці розташований аеродром – один із ключових для російської авіації. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. У складі полку Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.
Після серії вибухів серед місцевого населення почалася паніка, тому на відео чимало нецензурної лайки. Так, на одному з роликів автор зізнається, що у нього вже ледь не серце стає.
Також у мережу потрапило відео туристів, які у момент вибухів у Новофедорівці перебували на пляжі неподалік. Дівчина в ролику кличе рідних швидше збиратися та їхати.
Внаслідок чого у Криму оголосили надзвичайний стан, включили сирену та оголосили про евакуацію в одному з районів.