Серпень, 09 в 16:55

На авіабазі в Новофедорівці, що у Криму, прогриміла серія сильних вибухів, після чого почалася пожежа.

Мережу буквально завалили відео вибухами на авіабазі у Новофедорівці. На деякі з них потрапив момент вибуху.

Відомо, що у Новофедорівці розташований аеродром – один із ключових для російської авіації. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. У складі полку Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

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Після серії вибухів серед місцевого населення почалася паніка, тому на відео чимало нецензурної лайки. Так, на одному з роликів автор зізнається, що у нього вже ледь не серце стає.

Також у мережу потрапило відео туристів, які у момент вибухів у Новофедорівці перебували на пляжі неподалік. Дівчина в ролику кличе рідних швидше збиратися та їхати.

Внаслідок чого у Криму оголосили надзвичайний стан, включили сирену та оголосили про евакуацію в одному з районів.