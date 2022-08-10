Август, 10 в 14:24

В Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств с завтрашнего дня, 11 августа. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Какие условия будут действовать

Гражданам запрещается без разрешения вывозить с территории области специальную технику, которую могут использовать для нужд обороны (в частности, экскаваторы, тягачи, тралы и другое).

Кроме того, продолжается запрет на въезд и перемещение по региону транспортных средств, осуществляющих перевозку для реализации алкогольных напитков и других веществ на спиртовой основе (это не касается лекарств и дезинфицирующих средств).

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Приказ об изменениях режима въезда, выезда и движения транспортных средств выдал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица и генерал-полковник Александр Сырский.

Глава Донецкой ОВА отметил, что этот шаг направлен на усиление обороны области. Особый режим будет действовать на период военного положения, согласно действующему законодательству.