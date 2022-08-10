Серпень, 10 в 14:24

У Донецькій області починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів відзавтра, 11 серпня. Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Які умови діятимуть

Громадянам забороняється без дозволу вивозити з території області спеціальну техніку, яку можуть використати для потреб оборони (зокрема, екскаватори, тягачі, трали та інше).

Крім того, триває заборона на в’їзд та переміщення по регіону транспортних засобів, які здійснюють перевезення для реалізації алкогольних напоїв та інших речовин на спиртовій основі (це не стосується ліків та дезінфекційних засобів).

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Наказ про зміни режиму в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця та генерал-полковник Олександр Сирський.

Очільник Донецької ОВА зазначив, що цей крок спрямований на посилення оборони області. Особливий режим діятиме на період воєнного стану, згідно з чинним законодавством.