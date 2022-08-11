Август, 11 в 17:10

Жители Харьковской области могут получить гуманитарный продуктовый набор по программе президента Украины Пакет каждому гражданину.

Как получить помощь по программе — читайте в нашем материале.

Что предполагает помощь

Жители харьковских общин могут подать заявку и получить продуктовый набор по президентской программе Пакет каждому гражданину при поддержке председателя ХОГА Олега Синегубова.

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Продуктовый пакет могут получить все — от детей 6 лет до пожилых людей, однако только один пакет в руки.

Получать такую помощь можно раз в месяц, чаще система не пропустит выдачу.

Кроме того, на сайте Краснокутского поселкового совета сообщается, что прописка по области не имеет значения. То есть, каждый украинец может получить свои продукты в любом пункте выдачи в Харьковской области.

Если ваши близкие не могут прийти в пункт выдачи, вы можете получить помощь за них. Для этого нужно лишь иметь документы родственников, которые подтвердят их регистрацию в программе.

В продуктовый набор входит необходимый запас пищи:

крупа;

масло;

тушенка;

овощи и тому подобное.

Как получить продуктовый набор

Получить помощь по программе Пакет каждому гражданину можно:

онлайн, подав заявку через чат-бот;

лично прийти в пункт выдачи и отстоять в живой очереди.

Чтобы подать заявку онлайн:

перейдите по ссылке в чат-бот

нажмите START, чтобы начать;

на экране появится сообщение о регистрации. Внимательно просмотрите его и нажмите кнопку Согласен;

отправьте боту ваш номер телефона, укажите ФИО, год рождения;

теперь укажите, где вы находитесь — Харьков или Харьковская область;

чат-бот предложит список районов и общин области — вам просто нужно выбрать свой;

укажите название населенного пункта.

Готово! Вы успешно зарегистрировались. Когда вы отправите все необходимые данные, на экране появится код вашего резерва.

Если ваш пакет будет в месте выдачи, вы получите уведомление. Во время выдачи вам обязательно нужно указать свой код резерва (без него не дадут продукты).

Не стоит приходить без приглашения, ведь продуктовый набор вам просто не выдадут.

Фото: kh.vgorode