Серпень, 11 в 17:10

Жителі Харківської області можуть отримати гуманітарний продуктовий набір за програмою президента України Пакет кожному громадянину.

Як отримати допомогу за програмою – читайте в нашому матеріалі.

Що передбачає допомога

Жителі Харківських громад можуть подати заявку та отримати продуктовий набір за президентською програмою Пакет кожному громадянину за підтримки голови ХОВА Олега Синєгубова.

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Продуктовий пакет можуть отримати усі – від дітей 6 років до людей похилого віку, проте лише один в руки.

Отримувати таку допомогу можна раз на місяць, частіше система не пропустить видачу.

Крім того, на сайті Краснокутської селищної ради повідомляється, що прописка за областю не має значення. Тобто, кожен українець може отримати свої продукти в будь-якому пункті видачі у Харківській області.

Якщо ваші близькі не можуть прийти до пункту видачі, ви можете отримати допомогу за них. Для цього потрібно лише мати документи родичів, які підтвердять їх реєстрацію в програмі.

У продуктовий набір входить необхідний запас їжі:

крупи;

олія;

тушонка;

овочі тощо.

Як отримати продуктовий набір

Отримати допомогу за програмою Пакет для кожного громадянина можна:

онлайн, подавши заявку через чат-бот;

особисто прийти до пункту видачі та відстояти у живій черзі.

Щоб подати заявку онлайн:

перейдіть за посиланням у чат-бот

натисніть START , щоб розпочати;

, щоб розпочати; на екрані з’явиться повідомлення про реєстрацію. Уважно перегляньте його та натисніть кнопку Погоджуюсь;

надішліть боту ваш номер телефону, вкажіть ПІП, рік народження;

тепер вкажіть, де ви перебуваєте – Харків чи Харківська область;

чат-бот запропонує список районів та громад області – вам просто потрібно вибрати свій;

вкажіть назву населеного пункту.

Готово! Ви успішно зареєструвались. Коли ви надішлете усі необхідні дані, на екрані з’явиться код вашого резерву.

Коли ваш пакунок буде у місці видачі, ви отримаєте повідомлення. Під час видачі вам обов’язково потрібно вказати свій код резерву (без нього не нададуть продукти).

Не варто приходити без запрошення, адже продуктовий набір вам просто не видадуть.

Фото: kh.vgorode