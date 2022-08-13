Серпень, 13 в 18:24

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України на напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Наразі тривають жорсткі бої, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та ще семи населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Бахмутського.

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Наступальними та штурмовими діями російська армія намагалася просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, проте без успіху. В окремих районах ще тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Російські окупанти завдали авіаудару біля Мар’їнки.

Спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Авіація російської армії діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового.

Російські окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. Військові РФ з втратами відступили, наголосили у Генштабі ЗСУ.