Сколько протянут российские оккупанты на правом берегу — прогноз военного эксперта
Вооруженные силы Украины вероятно будут уничтожать понтонные переправы, возведенные российскими оккупантами, чтобы уменьшить их обороноспособность. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, сколько протянет группировка армии Российской Федерации без логистики, боеприпасов, топлива и продуктов на правом берегу.
— А мы и не будем давать возможности переправить количество, которое они переправляют понтонными паромами. Это капля в море. Мы продолжаем наносить удары, как авиационные, так и артиллерийские по запасам и складам. Видите, каждый день два склада, 1-2 пункта управления, очень хорошо поработали по российским системам ПВО.
И наша авиация теперь там более-менее свободно летает и наносит по несколько огневых ударов в день по противнику. Кстати, авиация намного мощнее, чем артиллерия. И авиация может сносить большие объекты, наносить большие удары по площадям довольно с высокой эффективностью. Поэтому думаю, что ненадолго.
По его словами, российские войска до сей пор не определились с дальнейшим планом действий — готовиться к обороне для удержания занимаемых позиций или штурмовых движений для продвижения по территории Украины.
— Они не определились до конца, что им делать с этой вилкой — готовиться к обороне или наступать. Я думаю, что на следующей неделе мы будем наблюдать постепенный разгром логистики этой группировки, после чего она начнет слабеть.
Надо будет либо возводить понтонные переправы через Днепр и перебрасывать туда 10 батальонно-тактических групп, которые они держат в Токмаке, Мелитополе, Энергодаре. Конечно же, мы будем уничтожать эти понтонные переправы или эта группировка начнет просаживаться в плане обороноспособности, тогда у нас появится шанс продвижения вперед.