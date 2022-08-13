Сколько протянут российские оккупанты на правом берегу — прогноз военного эксперта

Август, 13 в 18:03

Вооруженные силы Украины вероятно будут уничтожать понтонные переправы, возведенные российскими оккупантами, чтобы уменьшить их обороноспособность. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, сколько протянет группировка армии Российской Федерации без логистики, боеприпасов, топлива и продуктов на правом берегу.

— А мы и не будем давать возможности переправить количество, которое они переправляют понтонными паромами. Это капля в море. Мы продолжаем наносить удары, как авиационные, так и артиллерийские по запасам и складам. Видите, каждый день два склада, 1-2 пункта управления, очень хорошо поработали по российским системам ПВО. И наша авиация теперь там более-менее свободно летает и наносит по несколько огневых ударов в день по противнику. Кстати, авиация намного мощнее, чем артиллерия. И авиация может сносить большие объекты, наносить большие удары по площадям довольно с высокой эффективностью. Поэтому думаю, что ненадолго.

По его словами, российские войска до сей пор не определились с дальнейшим планом действий — готовиться к обороне для удержания занимаемых позиций или штурмовых движений для продвижения по территории Украины.

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