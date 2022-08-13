Август, 13 в 12:45

В Украине в течение 5-6 месяцев планируют построить пятиэтажные дома для внутренних переселенцев в 16 областях.

Об этом шла речь во время встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

Тимошенко, в частности, представил план строительства жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Он отметил, что в разработке плана приняли участие несколько известных архитектурных бюро, однако не уточнил, какие именно.

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Уже готова документация для запуска строительства.

– Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тыс. квартир в каждом регионе, — подчеркнул Тимошенко.

Примерная стоимость квадратного метра в таком жилье со всем оборудованием и мебелью составит $700-800.

Затем эти квартиры планируют передать военнослужащим, медикам и полицейским. Это произойдет после деоккупации территорий Украины и восстановления жилья, когда переселенцы смогут вернуться домой.

По 2 тыс. квартир в 16 областях: в Украине для ВПЛ построят пятиэтажные дома / 4 фотографии

В ходе встречи также обсуждался план восстановления Украины. Финляндия согласилась принять участие в восстановлении Черниговской области. В первую очередь речь идет о жилых домах, больницах, школах, коммунальных сетях.

По словам Тимошенко, в области в быстром восстановлении нуждаются более 4 479 жилых объектов (из них 1 029 многоэтажек и 3 231 частный дом).

Ранее Кирилл Тимошенко информировал, что многоквартирные дома для ВПЛ появятся в 16 относительно безопасных регионах нашего государства: Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и других областях. Это должно быть комфортное жилье, вблизи которого будет вся необходимая инфраструктура (школы, паркинги и тому подобное).

Источник: Кирилл Тимошенко