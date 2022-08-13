Серпень, 13 в 12:45

В Україні протягом 5-6 місяців планують побудувати п’ятиповерхові будинки для внутрішніх переселенців у 16 областях.

Про це йшлося під час зустрічі заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

Тимошенко, зокрема, представив план будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Він зазначив, що в розробці плану взяли участь кілька відомих архітектурних бюро, проте не уточнив, які саме.

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Наразі вже готова документація для запуску будівництва.

– Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тис. квартир у кожному регіоні, – наголосив Тимошенко.

Орієнтовна вартість квадратного метра в такому житлі з усім устаткуванням та меблями становитиме $700-800.

Згодом ці квартири планують передати військовослужбовцям, медикам та поліцейським. Це станеться після деокупації територій України та відбудови житла, коли переселенці зможуть повернутися додому.

По 2 тис. квартир у 16 областях: в Україні для ВПО побудують п’ятиповерхові будинки / 4 фотографии

Під час зустрічі також обговорювався план відбудови України. Фінляндія погодилася взяти участь у відбудові Чернігівщини. В першу чергу йдеться про житлові будинки, лікарні, школи, комунальні мережі.

За словами Тимошенко, в області швидкого відновлення потребують понад 4 479 житлових об’єктів (з них 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок).

Раніше Кирило Тимошенко інформував, що багатоквартирні будинки для ВПО з’являться в 16 відносно безпечних регіонах нашої держави: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та інших областях. Це повинно бути комфортне житло, поблизу якого буде вся необхідна інфраструктура (школи, паркінги тощо).

Джерело: Кирило Тимошенко