По 2 тис. квартир у 16 областях: в Україні для ВПО побудують п’ятиповерхові будинки
В Україні протягом 5-6 місяців планують побудувати п’ятиповерхові будинки для внутрішніх переселенців у 16 областях.
Про це йшлося під час зустрічі заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.
Тимошенко, зокрема, представив план будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Він зазначив, що в розробці плану взяли участь кілька відомих архітектурних бюро, проте не уточнив, які саме.
Наразі вже готова документація для запуску будівництва.
– Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тис. квартир у кожному регіоні, – наголосив Тимошенко.
Орієнтовна вартість квадратного метра в такому житлі з усім устаткуванням та меблями становитиме $700-800.
Згодом ці квартири планують передати військовослужбовцям, медикам та поліцейським. Це станеться після деокупації територій України та відбудови житла, коли переселенці зможуть повернутися додому.
Під час зустрічі також обговорювався план відбудови України. Фінляндія погодилася взяти участь у відбудові Чернігівщини. В першу чергу йдеться про житлові будинки, лікарні, школи, комунальні мережі.
За словами Тимошенко, в області швидкого відновлення потребують понад 4 479 житлових об’єктів (з них 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок).
Раніше Кирило Тимошенко інформував, що багатоквартирні будинки для ВПО з’являться в 16 відносно безпечних регіонах нашої держави: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та інших областях. Це повинно бути комфортне житло, поблизу якого буде вся необхідна інфраструктура (школи, паркінги тощо).
Джерело: Кирило Тимошенко