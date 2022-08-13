Скільки протягнуть російські окупанти на правому березі – прогноз військового експерта

Серпень, 13 в 18:03

Збройні сили України, ймовірно, знищуватимуть понтонні переправи, зведені російськими окупантами, щоб зменшити їхню обороноздатність. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, скільки протягне угруповання армії Російської Федерації без логістики, боєприпасів, палива та продуктів на правому березі.

– А ми й не даватимемо можливості переправити кількість, яку вони переправляють понтонними поромами. Це крапля у морі. Ми продовжуємо завдавати ударів, як авіаційних, так і артилерійських по запасах і складах. Бачите, щодня два склади, 1-2 пункти управління, дуже добре попрацювали по російських системах ППО. І наша авіація тепер там більш-менш вільно літає і завдає по кілька вогневих ударів на день по противнику. До речі, авіація набагато потужніша, ніж артилерія. І авіація може зносити великі об’єкти, завдавати великих ударів по площах досить з високою ефективністю. Тому гадаю, що ненадовго.

За його словами, російські війська досі не визначилися з подальшим планом дій – готуватися до оборони для утримання позицій або штурмових рухів для просування територією України.

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