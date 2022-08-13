В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы

Август, 13 в 20:39

В Украине планируют разработать электронную очередь для пересечения границы. Этот шаг поможет снизить очереди возле пунктов пропуска, развивать украинский бизнес и увеличить оборот товаров.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, перед Кабинетом министров поставили ряд задач, среди которых ускорение запуска услуги электронной очереди на границе.

Шмыгаль отметил, что необходимо активизировать создание сети современных сервисных зон для грузовых автомобилей и водителей возле пограничных пунктов пропуска. В дальнейшем их необходимо обустроить согласно стандартам и директивам Европейского Союза.

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По словам премьер-министра, впоследствии правительство должно расширить пропускную способность госграницы, в частности, благодаря закупке оборудования для сканирования транспортных средств и ускорения прохождения таможенных процедур.