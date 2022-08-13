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Факти / Україна / Суспільство

В Україні запустять електронну чергу для перетину кордону

Юля Захарченко, редакторка стрічки
В Україні запустять електронну чергу для перетину кордону
Фото: Урядовий портал

В Україні планують розробити електронну чергу для перетину кордону. Цей крок допоможе зменшити черги біля пунктів пропуску, розвивати український бізнес та збільшити обіг товарів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, перед Кабінетом міністрів поставили низку завдань, серед яких прискорення запуску послуги електронної черги на кордоні.

Шмигаль зауважив, що потрібно активізувати створення мережі сучасних сервісних зон для вантажних автомобілів та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску. Надалі їх необхідно облаштувати, згідно зі стандартами та директивами Європейського Союзу.

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За словами прем’єр-міністра, згодом уряд має розширити пропускну спроможність держкордону, зокрема, завдяки закупівлі обладнання для сканування транспортних засобів та прискорення проходження митних процедур.

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