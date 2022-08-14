Український опір перевершив очікування: очільник британської розвідки дав прогноз війни до кінця року

Серпень, 14 в 15:48

Україна та країна-агресор Росія найімовірніше не здійснюватимуть вирішальні воєнні дії протягом цього року. Так вважає очільник військової розвідки Великої Британії та генерал-лейтенант Джим Хоккенхалл.

Керівник розвідки зазначив, що пильно стежить за потенційним використанням ядерної зброї російською армією. За його словами, він все більше переконувався у тому, що Російська Федерація планує повномасштабне вторгнення в Україну, у листопаді 2021 року.

За тиждень до повномасштабного нападу країни-агресора він вирішив опублікувати у соцмережі Twitter карту з приблизними планами Росії. Хоккенхалл розповів, що це було нелегко, проте людям необхідно було донести інформацію.

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Він вважає, що це допомогло росіянам зупинити проведення псевдооперацій під українським прапором, за допомогою яких окупанти планували зробити українців чи західні країни ініціаторами війни.

Генерал переконаний, що сила західної єдності та український опір перевершили всі очікування. На його думку, російська армія зазнає невдач, а управління та логістика РФ є дуже поганими, оскільки між московським політичним і військовим класом бракує довіри.