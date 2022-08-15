Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Мать погибла, сын получил ожоги: в Херсонской области гражданское авто наехало на мину

Илья Нежигай, редактор ленты
небезпека, міни
Фото: Depositphotos

В результате подрыва гражданского автомобиля на мине в селе Геройское на Херсонщине погибла женщина, пострадал и ее сын.

Об этом на странице Чулаковской сельской территориальной громады (Херсонская область) сообщил глава общества Александр Мусиенко.

– Уважаемые жители общины, сегодня произошла страшная беда в селе Геройское, на мине взорвался автомобиль и погибла учитель начальных классов Геройского лицея Шевченко Ольга Николаевна. Ее сын, Шевченко Тарас Викторович, получил большие травмы и ожоги тела, — говорится в сообщении.

Мусиенко выразил соболезнования дочери Ольги Николаевны, старосте Геройского старостата Чулаковской общины Войтик-Миронюк Любовь Александровне.

Сейчас смотрят

— Обращаюсь ко всем неравнодушным людям, которые могут помочь финансово этой семье, ведь лечение Тараса потребует больших средств, которых у семьи нет, — добавил он.

В сообщении на Facebook он оставил контактные данные для помощи семье.

По оценкам правительства Украины, 160 тыс. кв. км территорий земель могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.

Читайте
Разминирование территории Украины займет 5-7 лет: как это будет происходить

Источник: Александр Мусиенко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка