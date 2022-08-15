Август, 15 в 17:50

В результате подрыва гражданского автомобиля на мине в селе Геройское на Херсонщине погибла женщина, пострадал и ее сын.

Об этом на странице Чулаковской сельской территориальной громады (Херсонская область) сообщил глава общества Александр Мусиенко.

– Уважаемые жители общины, сегодня произошла страшная беда в селе Геройское, на мине взорвался автомобиль и погибла учитель начальных классов Геройского лицея Шевченко Ольга Николаевна. Ее сын, Шевченко Тарас Викторович, получил большие травмы и ожоги тела, — говорится в сообщении.

Мусиенко выразил соболезнования дочери Ольги Николаевны, старосте Геройского старостата Чулаковской общины Войтик-Миронюк Любовь Александровне.

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— Обращаюсь ко всем неравнодушным людям, которые могут помочь финансово этой семье, ведь лечение Тараса потребует больших средств, которых у семьи нет, — добавил он.

В сообщении на Facebook он оставил контактные данные для помощи семье.

По оценкам правительства Украины, 160 тыс. кв. км территорий земель могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.

Источник: Александр Мусиенко