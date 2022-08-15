Матір загинула, син отримав опіки: на Херсонщині цивільне авто наїхало на міну
В результаті підриву цивільного автомобіля на міні в селі Геройське, що на Херсонщині, загинула жінка, її син – постраждав.
Про це на сторінці Чулаківської сільської територіальної громади (Херсонська область) повідомив голова громади Олександр Мусієнко.
– Шановні жителі громади, сьогодні сталася страшна біда в селі Геройське, на міні підірвався автомобіль і загинула вчитель початкових класів Геройського ліцею Шевченко Ольга Миколаївна. Її син, Шевченко Тарас Вікторович, отримав великі травми та опіки тіла, – йдеться у повідомленні.
Мусієнко висловив співчуття доньці Ольги Миколаївни, старості Геройського старостату Чулаківської громади Войтик-Миронюк Любові Олександрівні.
– Звертаюся до всіх небайдужих людей, які можуть допомогти фінансово цій родині, адже лікування Тараса буде потребувати великих коштів, яких в родини немає, – додав він.
У дописі на Facebook він залишив контактні дані для допомоги родині.
За оцінками уряду України, 160 тис. кв. км територій земель можуть бути забруднені вибухонебезпечними приладами.
Джерело: Олександр Мусієнко