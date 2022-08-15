Август, 15 в 18:20

Зампредседателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил, что парламент принял закон о недопущении снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период действия военного положения.

Об этом Железняк написал у себя в Telegram.

Он уточнил, что за принятие законопроекта №7453 проголосовал 291 народный депутат.

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В пояснительной записке указано, что украинцам не могут снизить коэффициент заработной платы при исчислении пенсий за те месяцы, когда их доход частично уменьшился в связи с действием военного положения, которое ввели в Украине в соответствии с законом О правовом режиме военного положения.