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Факты / Украина / Общество

ВР запретила снижать выплаты будущим пенсионерам из-за уменьшения дохода во время войны

Анастасия Гевко, редактор ленты
ВР запретила снижать выплаты будущим пенсионерам из-за уменьшения дохода во время войны
Фото: Depositphotos

Зампредседателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил, что парламент принял закон о недопущении снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период действия военного положения.

Об этом Железняк написал у себя в Telegram.

Он уточнил, что за принятие законопроекта №7453 проголосовал 291 народный депутат.

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В пояснительной записке указано, что украинцам не могут снизить коэффициент заработной платы при исчислении пенсий за те месяцы, когда их доход частично уменьшился в связи с действием военного положения, которое ввели в Украине в соответствии с законом О правовом режиме военного положения.

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