В Украине запустили Мартиролог жертв российско-украинской войны Закрытые глаза

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запустил проект Закрытые глаза, призванный составить полный мартиролог жертв российско-украинской войны среди гражданского населения за 2014-2022 годы.

На платформе уже собрана информация о более чем 2 тыс. имен.

Данные аккумулируются из открытых источников, оцениваются исследовательской командой и публикуются на сайте с возможностью добавлять и расширять важные факты жизни или обстоятельства смерти.

Команда проекта объединяет ученых, которые стремятся почтить память погибших и рассказать миру о немыслимом в 21 веке геноциде, которому были подвергнуты украинцы.

В современном мире сохранению имен жертв уделяется особое внимание.

Эти имена — это болезненное напоминание народам о потерях самого ценного — человеческой жизни, и в то же время это предостережение относительно последствий попустительства террористическим режимам.

Проект Закрытые глаза призван обратить внимание мировой общественности на результаты, к которым приводит медленное реагирование на военную агрессию и бездействие во время массового насилия.

Платформа имеет англоязычную версию, а потому каждый из любого уголка мира может посетить онлайн-мемориал и отдать дань уважения невинным жертвам.

— В основе концепции Мемориального центра Бабий Яр — беречь память о жертвах Холокоста, одной из величайших трагедий человечества, выросшей на почве национальной нетерпимости. Однако сегодня, спустя 80 лет, когда мы видим возвращение геноцидных практик, еще больше кристаллизуется особая роль Мемориала в вскрытии преступного режима Кремля, который под прикрытием эфемерной денацификации уничтожает украинскую нацию. Повторение истории в очередной раз показывает, что несмотря на уникальность каждой трагедии, геноцидные явления в мире являются универсальными, — комментирует генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Максим Рабинович.

Рабинович добавляет, что мартиролог – это, с одной стороны, мемориальная платформа, а с другой – инструмент коммуникации с миром, который наконец должен принять вызов коллективной ответственности за войну, которая продолжается.

Сформировать полный мартиролог возможно, только объединив усилия всех украинцев, а потому кураторы проекта призывают приобщаться к важному делу и делиться информацией о погибшем человеке, обстоятельствах его смерти, истории жизни.

Закрытые глаза — это единственная платформа, где любой, кто владеет соответствующими данными, может добавить имя.

После модерации эти свидетельства будут опубликованы и станут частью национальной памяти.

— Название Закрытые глаза несет в себе определенный символизм. Мы говорим о том, что мир предпочитает не видеть количества погибших украинцев и потерянных жизней в результате войны. Чтобы наш мартиролог перестал пополняться новыми именами, люди должны наконец открыть глаза и действовать единой и слаженной силой против жестокости российского оккупанта и в защиту Украины, – комментирует идейный вдохновитель проекта Закрытые глаза Анна Фурман.

Важным событием в распространении информации о Мартирологе среди международного сообщества стало получение премии Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022, одной из самых престижных наград в сфере коммуникационного дизайна.

Проект удостоился высшей награды Best of the Best в категории Социальная кампания, что добавляет ему мощного голоса на международном информационном фронте.

Партнером в разработке и реализации визуальной составляющей платформы стало диджитал-агентство The First The Last.

Теперь проект Закрытые глаза будет представлен в ежегодном издании Red Dot Design Yearbook, а также в Музее дизайна Red Dot в Эссене, который является крупнейшим в мире собранием достижений современного дизайна.