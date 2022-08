В Україні запустили Мартиролог жертв російсько-української війни Закриті очі

Серпень, 16 в 20:29

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр запустив проєкт Закриті очі, покликаний скласти повний мартиролог жертв російсько-української війни серед цивільного населення за 2014-2022.

На платформі уже зібрано інформацію про більше ніж 2 тис. імен.

Дані акумулюються з відкритих джерел, оцінюються дослідницькою командою і публікуються на сайті з можливістю додавати і розширювати важливі факти життя чи обставини смерті.

Команда проєкту об’єднує науковців, які прагнуть вшанувати пам’ять про загиблих і розповісти світу про немислимий у 21 столітті геноцид, якому були піддані українці.

У сучасному світі збереженню імен жертв приділяється особлива увага.

Ці імена – це болюче нагадування народам про втрати найціннішого – людського життя, і водночас це пересторога щодо наслідків потурання терористичним режимам.

Проєкт Закриті очі покликаний звернути увагу світової громадськості на результати, до яких призводить повільне реагування на військову агресію і бездіяльність в час масового насильства.

Платформа має англомовну версію, а тому кожен з будь-якого куточка світу може відвідати онлайн-меморіал і віддати шану невинним жертвам.

– В основі концепції Меморіального центру Бабин Яр – берегти пам’ять про жертви Голокосту, однієї з найбільших трагедій людства, яка виросла на підґрунті національної нетерпимості. Однак сьогодні, через 80 років, коли ми бачимо повернення геноцидних практик, ще більше кристалізується особлива роль Меморіалу в оприявненні злочинного режиму Кремля, який під прикриттям ефемерної денацифікації знищує українську націю. Повторення історії вкотре показує, що незважаючи на унікальність кожної трагедії, геноцидні явища у світі є універсальними, – коментує генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Максим Рабінович.

Рабінович додає, що мартиролог – це, з одного боку, меморіальна платформа, а з іншого – інструмент комунікації зі світом, який нарешті має прийняти виклик колективної відповідальності за війну, що триває.

Сформувати повний мартиролог можливо, тільки об’єднавши зусилля всіх українців, а тому куратори проєкту закликають долучатися до важливої справи і ділитися інформацією про загиблу людину, обставини її смерті, історію життя.

Закриті очі – це єдина платформа, де кожен, хто володіє відповідними даними, може додати ім’я.

Після модерації ці свідчення будуть опублікованими і стануть частиною національної пам’яті.

– Назва Закриті очі несе в собі певний символізм. Ми говоримо про те, що світ воліє не бачити кількість загиблих українців і втрачених життів внаслідок війни. Щоб наш мартиролог перестав поповнюватися новими іменами, люди повинні нарешті відкрити очі і діяти єдиною та злагодженою силою проти жорстокості російського окупанта і на захист України, – коментує ідейний натхненник проєкту Закриті очі Анна Фурман.

Важливою подією у поширенні інформації про Мартиролог серед міжнародної спільноти стало отримання премії Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022, однієї з найпрестижніших нагород у сфері комунікаційного дизайну.

Проєкт удостоївся найвищої відзнаки Best of the Best у категорії Соціальна кампанія, що додає йому потужного голосу на міжнародному інформаційному фронті.

Партнером у розробці і реалізації візуальної складової платформи стала диджитал-агенція The First The Last.

Тепер проєкт Закриті очі буде представлений у щорічному виданні Red Dot Design Yearbook, а також у Музеї дизайну Red Dot в Ессені, який є найбільшим у світі зібранням досягнень сучасного дизайну.