Как записать ребенка в детский сад: правила и образец заявления
Чтобы записать ребенка в детский сад родители должны тщательно подготовиться. Процедура поступления в сад непростая, однако вполне реальная.
Как записать ребенка в детсад и образец заявления — читайте в нашем материале.
Как записать ребенка в детский сад
Первое, что нужно сделать — выбрать заведение. Здесь родители уже сами решают, куда будет ходить их чадо.
Следующий шаг — посетить выбранный садик и узнать у директора о наличии свободных мест и порядке зачисления малышей.
Довольно частая практика, когда заведения не принимают детей, ведь нет свободных мест. Поэтому лучше записывать ребенка заблаговременно, хоть законодательством это и не предусмотрено.
Для приема в учреждение дошкольного образования необходимо предоставить:
- заявление родителей или лиц, их заменяющих;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что ребенок может посещать учреждение дошкольного образования;
- свидетельство о рождении малыша.
Если ваш ребенок имеет особые потребности, необходимо добавить:
- заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра;
- направление местного органа управления образованием;
- индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.
Прием в детсад осуществляется руководителем учреждения в течение календарного года на основании предоставленных документов.
Кстати, сегодня можно подать заявку в садик онлайн. С помощью Электронной регистрации в учреждения дошкольного образования можно стать в электронную очередь на поступление в детсад.
Для жителей Киева есть отдельный ресурс — Детские сады Киева. Здесь можно подать заявление и ожидать зачисления в заведение.
Как написать заявление родителей в детсад — образец
При подаче документов одна из основных бумаг — заявление родителей на поступление в детский сад.
Вообще бланк заявления должны выдавать в самом учреждении дошкольного образования и указывать свои требования (письменное или печатное заявление). В случае отсутствия образца, пользуйтесь таким вариантом.
Образец заявления
Директору дошкільного навчального
закладу №__
__________________________________
(Прізвище, ініціали директора садочка)
__________________________________
(ПІБ одного з батьків дитини)
який (яка) проживає за адресою:
__________________________________
(адреса фактичного місця проживання)
Контактний телефон:_____________________
Адреса електронної поштової скриньки:
__________________________
ЗАЯВА
про зарахування
Прошу зарахувати мою дитину Іванову Ганну Миколаївну 21 липня 2019 року народження до групи №1 ДНЗ №2, яка фактично проживає за адресою м. Київ, вул. Біла, 33, кв. 77.
Повідомляю про:
наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити).
______________________________________________________________ (назва і реквізити документа, що підтверджує право на першочергове зарахування)
Інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу:
______________________________________________________________
Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.
Зі статутом закладу ознайомлений (-на).
Даю згоду на збір, обробку та зберігання персональних даних моєї дитини та їх передачу третім особам в межах їх компетенції.
До заяви додаю:
- Медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря.
- Свідоцтво про народження дитини.
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___________________ (дата) _________________(підпис)