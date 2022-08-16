Август, 16 в 12:38

Чтобы записать ребенка в детский сад родители должны тщательно подготовиться. Процедура поступления в сад непростая, однако вполне реальная.

Как записать ребенка в детсад и образец заявления — читайте в нашем материале.

Как записать ребенка в детский сад

Первое, что нужно сделать — выбрать заведение. Здесь родители уже сами решают, куда будет ходить их чадо.

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Следующий шаг — посетить выбранный садик и узнать у директора о наличии свободных мест и порядке зачисления малышей.

Довольно частая практика, когда заведения не принимают детей, ведь нет свободных мест. Поэтому лучше записывать ребенка заблаговременно, хоть законодательством это и не предусмотрено.

Для приема в учреждение дошкольного образования необходимо предоставить:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

медицинскую справку

свидетельство о рождении малыша.

Если ваш ребенок имеет особые потребности, необходимо добавить:

заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра;

направление местного органа управления образованием;

индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.

Прием в детсад осуществляется руководителем учреждения в течение календарного года на основании предоставленных документов.

Кстати, сегодня можно подать заявку в садик онлайн. С помощью Электронной регистрации в учреждения дошкольного образования можно стать в электронную очередь на поступление в детсад.

Для жителей Киева есть отдельный ресурс — Детские сады Киева. Здесь можно подать заявление и ожидать зачисления в заведение.

Как написать заявление родителей в детсад — образец

При подаче документов одна из основных бумаг — заявление родителей на поступление в детский сад.

Вообще бланк заявления должны выдавать в самом учреждении дошкольного образования и указывать свои требования (письменное или печатное заявление). В случае отсутствия образца, пользуйтесь таким вариантом.

Образец заявления

Директору дошкільного навчального

закладу №__

__________________________________

(Прізвище, ініціали директора садочка)

__________________________________

(ПІБ одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

__________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон:_____________________

Адреса електронної поштової скриньки:

__________________________

ЗАЯВА

про зарахування

Прошу зарахувати мою дитину Іванову Ганну Миколаївну 21 липня 2019 року народження до групи №1 ДНЗ №2, яка фактично проживає за адресою м. Київ, вул. Біла, 33, кв. 77.

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити).

______________________________________________________________ (назва і реквізити документа, що підтверджує право на першочергове зарахування)

Інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу:

______________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

Зі статутом закладу ознайомлений (-на).

Даю згоду на збір, обробку та зберігання персональних даних моєї дитини та їх передачу третім особам в межах їх компетенції.

До заяви додаю:

Медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря. Свідоцтво про народження дитини. ___________________ ___________________

___________________ (дата) _________________(підпис)