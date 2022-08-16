Серпень, 16 в 12:38

Щоби записати дитину до дитячого садка батьки мають ретельно підготуватися. Процедура вступу до садочку непроста, проте цілком реальна.

Як записати дитину до дитсадка та зразок заяви – читайте в нашому матеріалі.

Як записати дитину до дитячого садочка

Перше, що потрібно зробити – обрати заклад. Тут батьки вже самі вирішують, куди ходитиме їхнє чадо.

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Наступний крок – відвідати обраний садочок та дізнатися у директора про наявність вільних місць та порядок зарахування малюків.

Доволі часто заклади не приймають дітей, адже немає вільних місць. Тому краще записувати дитину завчасно, хоч законодавством це і не передбачено.

Для зарахування в заклад дошкільної освіти, необхідно надати:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

медичну довідку

свідоцтво про народження малюка.

Якщо ваша дитина має особливі потреби, необхідно додати:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

направлення місцевого органу управління освіти;

індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Прийом до дитсадочка здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі наданих документів.

До речі, сьогодні можна подати заявку до садочка онлайн. За допомогою Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти можна стати в електронну чергу на вступ до дитсадка.

Для жителів Києва є окремий ресурс – Дитячі садочки Києва. Тут можна подати заяву та очікувати зарахування до закладу.

Як написати заяву батьків до дитсадка – зразок

Під час подання документів один із головних паперів – це заява батьків на вступ до дитячого садочка.

Загалом бланк заяви мають видавати самі заклади дошкільної освіти та зазначати свої вимоги (письмова чи друкована заява). У разі відсутності зразка, користуйтесь таким варіантом.

Зразок заяви

Директору дошкільного навчального

закладу №__

__________________________________

(Прізвище, ініціали директора садочка)

__________________________________

(ПІБ одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

__________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон:_____________________

Адреса електронної поштової скриньки:

__________________________

ЗАЯВА

про зарахування

Прошу зарахувати мою дитину Іванову Ганну Миколаївну 21 липня 2019 року народження до групи №1 ДНЗ №2, яка фактично проживає за адресою м. Київ, вул. Біла, 33, кв. 77.

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити).

______________________________________________________________ (назва і реквізити документа, що підтверджує право на першочергове зарахування)

Інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу:

______________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

Зі статутом закладу ознайомлений (-на).

Даю згоду на збір, обробку та зберігання персональних даних моєї дитини та їх передачу третім особам в межах їх компетенції.

До заяви додаю:

Медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря. Свідоцтво про народження дитини. ___________________ ___________________

___________________ (дата) _________________(підпис)