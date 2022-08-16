Як записати дитину в дитячий садочок: правила та зразок заяви
Щоби записати дитину до дитячого садка батьки мають ретельно підготуватися. Процедура вступу до садочку непроста, проте цілком реальна.
Як записати дитину до дитсадка та зразок заяви – читайте в нашому матеріалі.
Як записати дитину до дитячого садочка
Перше, що потрібно зробити – обрати заклад. Тут батьки вже самі вирішують, куди ходитиме їхнє чадо.
Наступний крок – відвідати обраний садочок та дізнатися у директора про наявність вільних місць та порядок зарахування малюків.
Доволі часто заклади не приймають дітей, адже немає вільних місць. Тому краще записувати дитину завчасно, хоч законодавством це і не передбачено.
Для зарахування в заклад дошкільної освіти, необхідно надати:
- заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
- медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
- свідоцтво про народження малюка.
Якщо ваша дитина має особливі потреби, необхідно додати:
- висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;
- направлення місцевого органу управління освіти;
- індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.
Прийом до дитсадочка здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі наданих документів.
До речі, сьогодні можна подати заявку до садочка онлайн. За допомогою Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти можна стати в електронну чергу на вступ до дитсадка.
Для жителів Києва є окремий ресурс – Дитячі садочки Києва. Тут можна подати заяву та очікувати зарахування до закладу.
Як написати заяву батьків до дитсадка – зразок
Під час подання документів один із головних паперів – це заява батьків на вступ до дитячого садочка.
Загалом бланк заяви мають видавати самі заклади дошкільної освіти та зазначати свої вимоги (письмова чи друкована заява). У разі відсутності зразка, користуйтесь таким варіантом.
Зразок заяви
Директору дошкільного навчального
закладу №__
__________________________________
(Прізвище, ініціали директора садочка)
__________________________________
(ПІБ одного з батьків дитини)
який (яка) проживає за адресою:
__________________________________
(адреса фактичного місця проживання)
Контактний телефон:_____________________
Адреса електронної поштової скриньки:
__________________________
ЗАЯВА
про зарахування
Прошу зарахувати мою дитину Іванову Ганну Миколаївну 21 липня 2019 року народження до групи №1 ДНЗ №2, яка фактично проживає за адресою м. Київ, вул. Біла, 33, кв. 77.
Повідомляю про:
наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити).
______________________________________________________________ (назва і реквізити документа, що підтверджує право на першочергове зарахування)
Інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу:
______________________________________________________________
Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.
Зі статутом закладу ознайомлений (-на).
Даю згоду на збір, обробку та зберігання персональних даних моєї дитини та їх передачу третім особам в межах їх компетенції.
До заяви додаю:
- Медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря.
- Свідоцтво про народження дитини.
- ___________________
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___________________ (дата) _________________(підпис)