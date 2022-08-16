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Факти / Україна / Суспільство

Як записати дитину в дитячий садочок: правила та зразок заяви

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як записати дитину в дитячий садочок: правила та зразок заяви
Фото: Depositphotos

Щоби записати дитину до дитячого садка батьки мають ретельно підготуватися. Процедура вступу до садочку непроста, проте цілком реальна.

Як записати дитину до дитсадка та зразок заяви – читайте в нашому матеріалі.

Як записати дитину до дитячого садочка

Перше, що потрібно зробити – обрати заклад. Тут батьки вже самі вирішують, куди ходитиме їхнє чадо.

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Наступний крок – відвідати обраний садочок та дізнатися у директора про наявність вільних місць та порядок зарахування малюків.

Доволі часто заклади не приймають дітей, адже немає вільних місць. Тому краще записувати дитину завчасно, хоч законодавством це і не передбачено.

Для зарахування в заклад дошкільної освіти, необхідно надати:

  • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
  • медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
  • свідоцтво про народження малюка.

Якщо ваша  дитина має особливі потреби, необхідно додати:

  • висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;
  • направлення місцевого органу управління освіти;
  • індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Прийом до дитсадочка здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі наданих документів.

До речі, сьогодні можна подати заявку до садочка онлайн. За допомогою Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти можна стати в електронну чергу на вступ до дитсадка.

Для жителів Києва є окремий ресурс – Дитячі садочки Києва. Тут можна подати заяву та очікувати зарахування до закладу.

Як написати заяву батьків до дитсадка – зразок

Під час подання документів один із головних паперів – це заява батьків на вступ до дитячого садочка.

Загалом бланк заяви мають видавати самі заклади дошкільної освіти та зазначати свої вимоги (письмова чи друкована заява). У разі відсутності зразка, користуйтесь таким варіантом.

Зразок заяви 

Директору  дошкільного навчального

                                     закладу  №__

__________________________________

(Прізвище, ініціали директора садочка)

__________________________________

 (ПІБ одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

__________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон:_____________________

Адреса електронної поштової скриньки:

                                                                                                       __________________________

ЗАЯВА

про зарахування

Прошу зарахувати мою дитину Іванову Ганну Миколаївну 21 липня 2019 року народження до групи №1 ДНЗ №2, яка фактично проживає за адресою м. Київ, вул. Біла, 33, кв. 77.

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити).

______________________________________________________________ (назва і реквізити документа, що підтверджує право на першочергове зарахування)

 Інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу:

______________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

Зі статутом закладу ознайомлений (-на).

Даю згоду на збір, обробку та зберігання персональних даних моєї дитини та їх передачу третім особам в межах їх компетенції.

До заяви додаю:

  1. Медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря.
  2. Свідоцтво про народження дитини.
  3. ___________________
  4. ___________________

 

___________________ (дата)                                  _________________(підпис)

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