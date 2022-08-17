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Факты / Украина / Общество

6600 грн одним платежом: как украинцам получить помощь от организации Acted

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
6600 грн одним платежом: как украинцам получить помощь от организации Acted
Фото: Depositphotos

В Кропивницком французская международная неправительственная организация Acted оказывает одноразовую помощь внутренне перемещенным лицам.

Как получить денежную помощь от Acted — узнавали Факты ICTV.

Что предполагает помощь и кто может получить

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Размер денежной помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Пособие будет выплачено единовременно из расчета на всех перемещенных членов семьи на период три месяца.

То есть вам на карту поступит 6 600 грн одноразовым платежом. 

Выплаты будут осуществляться путем зачисления перевода на карту Ощадбанк или через Укрпочту.

Претендовать на выплаты могут:

  • семьи без трудоспособных мужчин, в которых женщина выполняет роль кормильца;
  • одинокие матери или отцы, воспитывающие детей;
  • одинокие старики;
  • многодетные семьи;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • ВПЛ.

Как получить

Для регистрации в программе нужно иметь при себе документы всех перемещенных членов семьи:

  • паспорта;
  • идентификационные коды;
  • свидетельства о рождении детей;
  • статус ВПЛ.

Заявку на помощь можно подать с 1 июня 2022 года, позвонив на горячую линию.

Номера горячей линии:

  • +38095 365 6219;
  • +38093 609 9277;
  • +38099 636 8996;
  • +38099 144 3613.
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