Вагітність та народження дитини – важлива та незабутня подія в житті кожної жінки. А допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – суттєва фінансова підтримка для майбутніх матусь.

Які декретні виплати передбачені в Україні та коли вони виплачуються – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке допологові виплати та як їх отримати

У 2026 році виплати майбутні матусі отримуватимуть від Пенсійного фонду України.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, або її ще називають декретні виплати — це обов’язкова виплата, яку отримує кожна жінка під час надання спеціального лікарняного Вагітність і пологи.

Отримати виплати можуть як жінки, що працюють, так і безробітні.

Відповідно, жінка, яка працевлаштована, отримає допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за рахунок коштів Пенсійного фонду України за весь період декретної відпустки.

– В Україні жінки, що працюють, під час виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами отримують відповідну допомогу. Підставою для її призначення є листок непрацездатності (е-лікарняний), сформований на підставі медичного висновку та відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку, – наголошують у ПФУ.

Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами у 2026 році може тривати:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей додатково надається 14 календарних днів відпустки;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Саме ця кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку. Враховуються також святкові та неробочі дні, щорічна відпустка тощо.

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

жінки з-поміж військовослужбовиць Збройних сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

жінки, звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства;

жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;

жінки, що не працюють;

аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки, студентки вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних закладів;

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, що не сплачували страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Коли виплачуються декретні

Після відкриття листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами передається роботодавцю.

Далі комісія з соціального страхування місця вагітної ухвалює рішення про призначення допомоги, бухгалтер здійснює розрахунок, оформлюється та подається до ПФУ відповідна заява-розрахунок.

Документи для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами розглядаються не пізніше як протягом трьох робочих днів з дня їх надходження (через 7 днів після відкриття лікарняного).

Кошти надходять на рахунок роботодавця упродовж декількох банківських днів після здійснення фінансування.

Після того як роботодавець отримав кошти від ПФУ, він має здійснити виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами своїй працівниці у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Який розмір декретних виплат

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами має компенсувати 100% середньої заробітної плати жінки.

Крім того, сума декретних із розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

– Порядок обчислення середньої заробітної для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, зокрема декретних виплат, здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26.09.2001 № 1266 Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (зі змінами), – наголошують у ПФУ.

А також розмір виплат не може бути менший за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати.

Що змінилося у 2026 році

З 1 січня 2026 року набули чинності зміни в законодавстві, які стосуються підтримки сімей із дітьми. Тепер порядок отримання державних виплат став простішим, а суми допомоги значно вищими.

Призначення та виплата “дитячих” соціальних допомог більше не залежить від органів соцзахисту, адже цю функцію тепер виконує Пенсійний фонд України. Такий перехід спрощує процедуру оформлення і скорочує бюрократичні перепони для батьків.

Для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового соціального страхування, збільшили допомогу під час вагітності та пологів. У 2026 році вона становитиме 7 000 грн на місяць, і за повний термін відпустки по вагітності та пологах у 126 днів жінка зможе отримати близько 29 400 грн. Це значно полегшує фінансове навантаження для тих, хто не працює або не сплачує внески.

Також зросла одноразова допомога при народженні дитини. Тепер за народження першої або кожної наступної дитини сім’я отримає 50 000 грн одразу, замість попередніх 41 280 грн, які виплачували частинами протягом кількох років. Завдяки цьому батьки можуть швидше використовувати кошти на першочергові потреби малюка.

Зміни роблять державну підтримку більш доступною і реально допомагають сім’ям із дітьми покрити витрати на період вагітності та перші місяці життя дитини.

