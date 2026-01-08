Рождение ребенка – важное событие. А пособие по беременности и родам – существенная поддержка для будущей матери. Однако какими будут декретные выплаты для неработающих мам в этом году – читайте в материале.

Декретные выплаты 2026 для неработающих: сумма

В 2025 году для женщин, которые не работали и не состояли на учете в Центре занятости, сумма декретных выплат составляла 25% от размера прожиточного минимума (с 1 января 2025 года он составлял 3 028 грн), то есть 757 грн.

Впрочем, с 1 января 2026 года государство изменило подход к поддержке семей с детьми, существенно обновив правила и размеры выплат.

С начала 2026 года вступили в силу изменения в законодательство, которые охватывают как порядок назначения «детских» пособий, так и их финансовое наполнение.

В 2026 году назначение и выплата государственных социальных пособий на детей больше не осуществляются органами социальной защиты населения, ведь эти полномочия переданы Пенсионному фонду Украины.

Более того, существенно пересмотрен размер пособия в связи с беременностью и родами для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, то есть не работают и не платят ЕСВ.

В 2026 году такое пособие выплачивается из расчета 7 тысяч гривен в месяц. В результате за стандартный отпуск продолжительностью 126 календарных дней женщина может получить почти 29,4 тысячи гривен декретных выплат, что в разы больше, чем в предыдущем году.

Женщинам, состоящим на учете в Центре занятости, помощь определяется на основе пособия по безработице.

Кто имеет право на декретные выплаты и как их получить

Право на дородовые выплаты предоставляет статья 7 Закона Украины О государственной помощи семьям с детьми и пункт 3 Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми.

В Украине каждая женщина имеет право на декретные выплаты. Однако что касается продолжительности их выплат, то срок также различается. Все зависит от количества детей, которых ожидает женщина.

Если ожидает одного ребенка, то декретный отпуск составит 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после).

Если женщина вынашивает более одного ребенка – отпуск будет длиться 140 дней (по 70 дней до и после родов).

Если беременная женщина пострадала в результате Чернобыльской катастрофы, она может рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Декретные выплаты 2026 для неработающих: список документов

В органы пенсионного фонда нужно взять следующие документы:

заявление по установленной форме;

листок нетрудоспособности;

справку из Центра занятости о том, что женщина не состоит на учете;

номер банковского счета для получения социальной помощи.

Женщины, не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования, также имеют право на получение декретной помощи.

военнослужащим предоставляется декретное пособие в размере 100% денежного обеспечения;

женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения (предусмотрены декретные в размере 100% среднемесячного дохода);

женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные (предусмотрено пособие в размере 100% минимального размера пособия по безработице);

аспиранткам, докторанткам, студенткам и т.д. (будут предоставлены декретные в размере месячной стипендии).

Перечень документов для оформления пособия по беременности и родам

Чтобы оформить пособие, женщине необходимо обратиться в ближайшее подразделение Пенсионного фонда Украины и подать соответствующие сведения. В частности, понадобятся:

документ, подтверждающий личность,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),

справка ОК-5, которую можно получить через приложение Дія или непосредственно во время визита в ПФУ,

медицинское заключение о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

Финансовая помощь при рождении ребенка

После рождения ребенка выплачивается 50 000 грн.

Кроме этого, после рождения, в частности в течение 30 дней после рождения ребенка, можно получить Пакет малыша. Его можно получить в денежной или натуральной форме.

