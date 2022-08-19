Киевское метро сократит время работы 21-24 августа: до которого часа будут курсировать поезда
С 21 по 24 августа Киевский метрополитен сократит часы работы и будет работать с 6:00 до 21:00.
Об этом сообщила прессслужба предприятия.
– С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки, — говорится в сообщении.
В метрополитене напомнили, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции как укрытие работают круглосуточно.
Чтобы воспользоваться станцией как укрытием во время комендантского часа, необходимо иметь при себе документ-удостоверение личности.
Проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери. Ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.
Отметим, что сейчас метро в Киеве работает до 22:00.