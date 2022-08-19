Август, 19 в 19:50

С 21 по 24 августа Киевский метрополитен сократит часы работы и будет работать с 6:00 до 21:00.

Об этом сообщила прессслужба предприятия.

– С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки, — говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции как укрытие работают круглосуточно.

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Чтобы воспользоваться станцией как укрытием во время комендантского часа, необходимо иметь при себе документ-удостоверение личности.

Проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери. Ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Отметим, что сейчас метро в Киеве работает до 22:00.