Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Київське метро скоротить час роботи 21-24 серпня: до котрої курсуватимуть потяги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Метро Києва
Фото: Depositphotos

З 21 по 24 серпня Київський метрополітен скоротить години роботи і працюватиме з 6:00 до 21:00.

Про це повідомила пресслужба підприємтсва.

– З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки, – йдеться у повідомленні.

У метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

Зараз дивляться

Щоб скористатися станцією як укриттям під час комендантської години необхідно мати при собі документ-посвідчення особи.

Прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвінком біля вхідних дверей. Уночі працює той самий вестибюль, що й у денну зміну.

Зазначимо, що зараз метро у Києві працює до 22:00.

Читайте
З 1 вересня у Києві запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години - Плахтій

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка