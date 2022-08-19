Київське метро скоротить час роботи 21-24 серпня: до котрої курсуватимуть потяги

Серпень, 19 в 19:50

З 21 по 24 серпня Київський метрополітен скоротить години роботи і працюватиме з 6:00 до 21:00.

Про це повідомила пресслужба підприємтсва.

– З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки, – йдеться у повідомленні.

У метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

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Щоб скористатися станцією як укриттям під час комендантської години необхідно мати при собі документ-посвідчення особи.

Прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвінком біля вхідних дверей. Уночі працює той самий вестибюль, що й у денну зміну.

Зазначимо, що зараз метро у Києві працює до 22:00.