Исключили Запорожье: в Украине обновили перечень общин для выплаты помощи ВПЛ
В Украине обновили перечень общин, которые расположены в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении войск РФ, на основании которого внутренним переселенцам выплачивают помощь.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Речь идет о ежемесячной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в размере 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс. грн – для всех остальных.
В обновленный перечень общин входят девять регионов Украины: Донецкая (66 территориальных общин), Харьковская (56), Днепропетровская (9), Луганская (37), Запорожская (54), Херсонская (49), Николаевская (26), Сумская (21), Черниговская (5) области.
Всего в список попали 323 территориальные общины, внутренние переселенцы из которых имеют право на денежную помощь от государства. Список по сравнению с предыдущим месяцем увеличился ( на конец июля была 321 община).
Следует отметить, что из перечня исключили Запорожскую городскую территориальную общину и Петро-Михайловскую сельскую общину (также Запорожская область). То есть жители города Запорожья потеряли право на получение выплат.
В то же время в список включили Тернуватскую сельскую общину (Запорожская область).
В Днепропетровской области в перечень добавились Мировская сельская община и Красногригорьевская поселковая община.
Кроме того, право на выплаты получили переселенцы из Веснянской сельской территориальной общины (Николаевская область).
В министерстве напомнили, что список формируется по согласованию с Минобороны Украины и на основании предложений военных администраций. В список попадают общины по трем критериям:
• которые находятся на временно оккупированных территориях;
• находящиеся в окружении;
• которые находятся на территориях, где продолжаются активные боевые действия.
В министерстве советуют гражданам, которые зарегистрированы в какой-либо из указанных выше областей, но их община отсутствует в перечне, обратиться в свою военную администрацию и уточнить данные.