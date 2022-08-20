Август, 20 в 17:32

В Украине обновили перечень общин, которые расположены в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях и в окружении войск РФ, на основании которого внутренним переселенцам выплачивают помощь.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о ежемесячной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в размере 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс. грн – для всех остальных.

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В обновленный перечень общин входят девять регионов Украины: Донецкая (66 территориальных общин), Харьковская (56), Днепропетровская (9), Луганская (37), Запорожская (54), Херсонская (49), Николаевская (26), Сумская (21), Черниговская (5) области.

Всего в список попали 323 территориальные общины, внутренние переселенцы из которых имеют право на денежную помощь от государства. Список по сравнению с предыдущим месяцем увеличился ( на конец июля была 321 община).

Следует отметить, что из перечня исключили Запорожскую городскую территориальную общину и Петро-Михайловскую сельскую общину (также Запорожская область). То есть жители города Запорожья потеряли право на получение выплат.

В то же время в список включили Тернуватскую сельскую общину (Запорожская область).

В Днепропетровской области в перечень добавились Мировская сельская община и Красногригорьевская поселковая община.

Кроме того, право на выплаты получили переселенцы из Веснянской сельской территориальной общины (Николаевская область).

В министерстве напомнили, что список формируется по согласованию с Минобороны Украины и на основании предложений военных администраций. В список попадают общины по трем критериям:

• которые находятся на временно оккупированных территориях;

• находящиеся в окружении;

• которые находятся на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

В министерстве советуют гражданам, которые зарегистрированы в какой-либо из указанных выше областей, но их община отсутствует в перечне, обратиться в свою военную администрацию и уточнить данные.