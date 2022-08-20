Серпень, 20 в 17:32

В Україні оновили перелік громад, які розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та в оточенні військ РФ, на підставі якого внутрішнім переселенцям виплачують допомогу.

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про щомісячну допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.

Зараз дивляться

До оновленого переліку громад входять дев’ять регіонів України: Донецька (66 територіальних громад), Харківська (56), Дніпропетровська (9), Луганська (37), Запорізька (54), Херсонська (49), Миколаївська (26), Сумська (21), Чернігівська (5) області.

Загалом до списку потрапили 323 територіальні громади, внутрішні переселенці з яких мають право на грошову допомогу від держави. Перелік у порівнянні з попереднім місяцем збільшився ( на кінець липня була 321 громада).

Варто зазначити, що з переліку виключили Запорізьку міську територіальну громаду та Петро-Михайлівську сільську громаду (також Запорізька область). Тобто мешканці міста Запоріжжя втратили право на отримання виплат.

Водночас до списку включили Тернуватську сільську громаду (Запорізька область).

У Дніпропетровській області до переліку додалися Мирівська сільська громада та Червоногригорівська селищна громада.

Крім того, право на виплати отримали переселенці з Веснянської сільської територіальної громади (Миколаївська область).

В міністерстві нагадали, що перелік формується за погодженням з Міноборони України та на підставі пропозицій військових адміністрацій. У список потрапляють громади за трьома критеріями:

• які знаходяться на тимчасово окупованих територіях;

• які перебувають в оточенні;

• які знаходяться на територіях, де тривають активні бойові дії.

У міністерстві радять громадянам, які зареєстровані в якійсь із зазначених вище областей, але їхня громада відсутня в переліку, звернутися до своєї військової адміністрації та уточнити дані.