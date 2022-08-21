Есть два разных подхода: как лучше утеплить жилье зимой
В этом году украинцев ждет холодная зима, поэтому уже стоит утеплять дома, запасаться твердотопливными котлами на дровах или паллетах, а также электрообогревателями. Глава ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин рассказал, каким будет отопительный сезон 2022-2023 в Украине.
— Если мы говорим о многоквартирных и частных домах, то должны быть два разных подхода. Буржуйки – это для пунктов обогрева, то есть палатка или уединенное помещение, это точно не для квартиры. Если речь идет о квартире, то можно отчасти привлечь электроотопление, но в очень ограниченных количествах, то есть уже нужно подумать.
Например, какая комната будет использоваться и проводка, чтобы не произошло пожаров. Но варианта 100% обеспечить многоквартирный дом на электроотоплении практически не существует.
По его словам, лучший вариант – установить полноценный твердотопливный котел на дровах и паллетах, а также позаботиться о резервном электропитании, которое может потребоваться для дополнительного обогрева помещения.
– Нужно понимать, что будут определенные ограничения, и стоит готовить пункты обогрева рядом в общих помещениях, возможно, в подвалах. Если говорить о частных домах, то можно использовать, но нужно позаботиться о безопасности. Если уже установлены твердотопливные котлы, то они эффективнее, чем те же буржуйки.
Я бы советовал уделять внимание полноценному твердотопливному котлу, на тех же дровах или паллетах. И обязательно позаботиться о резервном электропитании, потому что в частных домах современные газовые и твердотопливные котлы не работают без электроэнергии.