Август, 20 в 22:58

В этом году украинцев ждет холодная зима, поэтому уже стоит утеплять дома, запасаться твердотопливными котлами на дровах или паллетах, а также электрообогревателями. Глава ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин рассказал, каким будет отопительный сезон 2022-2023 в Украине.

— Если мы говорим о многоквартирных и частных домах, то должны быть два разных подхода. Буржуйки – это для пунктов обогрева, то есть палатка или уединенное помещение, это точно не для квартиры. Если речь идет о квартире, то можно отчасти привлечь электроотопление, но в очень ограниченных количествах, то есть уже нужно подумать. Например, какая комната будет использоваться и проводка, чтобы не произошло пожаров. Но варианта 100% обеспечить многоквартирный дом на электроотоплении практически не существует.

По его словам, лучший вариант – установить полноценный твердотопливный котел на дровах и паллетах, а также позаботиться о резервном электропитании, которое может потребоваться для дополнительного обогрева помещения.

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