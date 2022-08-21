Є два різних підходи: як найкраще утеплити житло взимку
Цьогоріч на українців чекає холодна зима, тому вже варто утеплювати будинку, запасатися твердопаливними котлами на дровах чи палетах, а також електрообігрівачами. Очільник асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин розповів, яким буде опалювальний сезон 2022-2023 в Україні.
– Якщо ми говоримо про багатоквартирні та приватні будинки, то мають бути два різних підходи. Буржуйки – це для пунктів обігріву, тобто палатка чи відокремлене приміщення, це точно не для квартири. Якщо йдеться про квартиру, то можна частково залучити електроопалення, але в дуже обмежених кількостях, тобто вже треба подумати.
Наприклад, яка кімната для цього використовуватиметься та проводка, щоб не сталося пожеж. Але варіанту 100% забезпечити багатоквартирний будинок на електроопаленні практично не існує.
За його словами, найкращий варіант – встановити повноцінний твердопаливний котел на дровах та палетах, а також подбати про резервне електроживлення, яке може знадобитися для додаткового обігріву приміщення.
– Потрібно розуміти, що будуть певні обмеження, і варто готувати пункти обігріву поруч в загальних приміщеннях, можливо, у підвалах. Якщо говорити про приватні будинки, то можна використовувати, але треба подбати про безпеку. Якщо є вже встановлені твердопаливні котли, то вони ефективніші, ніж ті ж буржуйки.
Я радив би приділяти увагу повноцінному твердопаливному котлу, на тих же дровах чи палетах. І обов’язково подбати про резервне електроживлення, тому що у приватних будинках сучасні газові та твердопаливні котли не працюють без електроенергії.