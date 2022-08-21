Серпень, 20 в 22:58

Цьогоріч на українців чекає холодна зима, тому вже варто утеплювати будинку, запасатися твердопаливними котлами на дровах чи палетах, а також електрообігрівачами. Очільник асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин розповів, яким буде опалювальний сезон 2022-2023 в Україні.

– Якщо ми говоримо про багатоквартирні та приватні будинки, то мають бути два різних підходи. Буржуйки – це для пунктів обігріву, тобто палатка чи відокремлене приміщення, це точно не для квартири. Якщо йдеться про квартиру, то можна частково залучити електроопалення, але в дуже обмежених кількостях, тобто вже треба подумати. Наприклад, яка кімната для цього використовуватиметься та проводка, щоб не сталося пожеж. Але варіанту 100% забезпечити багатоквартирний будинок на електроопаленні практично не існує.

За його словами, найкращий варіант – встановити повноцінний твердопаливний котел на дровах та палетах, а також подбати про резервне електроживлення, яке може знадобитися для додаткового обігріву приміщення.

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