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Факты / Украина / Общество

Из-за атак на Крым России придется отвести от линии фронта свои войска — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
вибухи у Джанкої

Российские оккупационные власти в Крыму сообщили об очередной атаке беспилотников на штаб Черноморского флота России в Севастополе 20 августа.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы не смогли сбить беспилотник, в результате чего БПЛА врезался в крышу здания штаба Черноморского флота. Затем Развожаев отказался от своего первоначального заявления и заявил, что ПВО флота сбила беспилотник, который упал на крышу и загорелся.

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Американские эксперты проанализировали видео инцидента из соцсетей и пришли к выводу, что громкий взрыв и облако дыма вокруг штаб-квартиры свидетельствуют о том, что беспилотник, скорее всего, взорвался, а не был сбит.

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Отмечается, что этим беспилотником мог быть коммерческий БПЛА Skyeye 5000mm Pro. Украинские вооруженные силы пока не заявляют о причастности к этой атаке.

Американские аналитики считают, что оккупационные власти, вероятно, рассматривают возможность усиления безопасности на полуострове, и такие меры могут увести российские силы безопасности от линии фронта.

В ISW считают, что России, вероятно, потребуется отвлечь часть своей армии от линии фронта для защиты оккупированного Крыма.

Развожаев заявил, что жители Севастополя просят усилить патрулирование города и установить новые блокпосты.

— Неспособность России остановить нападения на оккупированный Крым также может вызвать общественное недовольство в российском обществе, — считают в ISW.

Ранее один российский раскритиковал российские силы за то, что РФ так и не смогла обеспечить защиту Крыма после первой атаки беспилотников 31 июля.

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Источник: ISW

Фото: RoksolanaКрымUA

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