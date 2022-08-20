Август, 20 в 8:44

Возле штаба флота в Севастополе раздаются взрывы.

Оккупанты пишут о возможной причине дыма. Российские СМИ, ссылаясь на слова так называемого гебернатора, сообщают, что безпилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, жертв нет.

Также “губернатор” Севастополя призвал жителей оставаться дома в ближайший час.

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Он также продемонстрировал крышу здания Черноморского флота, в который якобы влетел беспилотник, по его словам “серьезных разрушений нет”.

В соцсетях сразу появились видео “хлопка”. На них видны поднимающиеся в воздух клубы дыма — горит достаточно мощно.

Напомним, что вечером 19 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, звуки “хлопков” были слышны в районе Евпатории и в поселке Заозерное. Позже сообщили о “хлопке” в Севастополе. А около 21.50 были слышны взрывы в Керчи и повторные взрывы в Севастополе.

18 августа в Севастополе тоже раздавались взрывы, а именно на военном аэродроме Бельбек.

Фото: скрин с видео