Серпень, 21 в 7:41

Російська окупаційна влада в Криму повідомила про чергову атаку безпілотників на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі 20 серпня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські сили не змогли збити безпілотник, внаслідок чого БПЛА врізався у дах будівлі штабу Чорноморського флоту. Потім Развожаєв відмовився від своїх слів і заявив, що ППО флоту збила безпілотник, який упав на дах і загорівся.

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Американські експерти проаналізували відео інциденту із соцмереж і дійшли висновку, що гучний вибух та хмара диму навколо штаб-квартири свідчать про те, що безпілотник, швидше за все, вибухнув, а не збили.

Наголошується, що цим безпілотником міг бути комерційний БПЛА Skyeye 5000mm Pro. Українські збройні сили поки не заявляють про причетність до цієї атаки.

Американські аналітики вважають, що окупаційна влада, ймовірно, розглядає можливість посилення безпеки на півострові, і такі заходи можуть відвести російські сили безпеки від лінії фронту.

В ISW вважають, що Росії, ймовірно, потрібно буде відвернути частину своєї армії від лінії фронту для захисту окупованого Криму.

Развожаєв заявив, що жителі Севастополя просять посилити патрулювання міста та встановити нові блокпости.

– Нездатність Росії зупинити напади на окупований Крим також може спричинити суспільне невдоволення у російському суспільстві, – вважають в ISW.

Раніше один російський розкритикував російські сили за те, що РФ так і не спромоглася забезпечити захист Криму після першої атаки безпілотників 31 липня.

Джерело: ISW

Фото: RoksolanaКрымUA