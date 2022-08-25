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Факты / Украина / Общество

Приходько: Фонд Вадима Столара проектом Восстановись хочет дать второе дыхание семьям погибших военных

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Карпати

Фонд Вадима Столара инициировал проект Восстановись, чтобы дать второе дыхание семьям с детьми погибших военных.

Об этом рассказала волонтер фонда Наталья Приходько в интервью gazeta.ua.

В частности, она рассказала, откуда возникла идея такого проекта.

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— Раньше мы реализовывали проект Истории сильных, где люди имели возможность рассказать о своей беде. И мы заметили, что иногда хватает просто поговорить с человеком, чтобы ему стало легче. А еще, получив кучу сообщений с историями, поняли, какое огромное количество людей нуждается в помощи. Как много украинцев нуждаются во втором дыхании, восстановлении эмоционального состояния. Именно так и возникла идея проекта Восстановись, — пояснила волонтер.

Она также акцентировала на направленности в первую очередь на детей, от которых зависит будущее Украины.

Приходько: Фонд Вадима Столара проектом Восстановись хочет дать второе дыхание семьям погибших военных / 4 фотографии

— Мы понимаем, что не изменим реальность – в нашем государстве страшная беда. И что мы не сможем помочь всем. Но стараемся дать это второе дыхание семьям с детьми, особенно тем, где погиб муж и отец.

Сделать так, чтобы они набрались сил. Ведь дети – наше будущее, и от того, насколько они будут эмоционально стабильными, зависит будущее Украины, — подчеркнула Наталья Приходько.

Отметим, Фонд Вадима Столара запустил проект Восстановись с целью помочь семьям с детьми, потерявшими отца из-за российской агрессии, улучшить эмоциональное состояние.

И уже 200 семей прошли реабилитационный курс во время реализации первого этапа проекта в Буковеле в Карпатах.

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