Фонд Вадима Столара инициировал проект Восстановись, чтобы дать второе дыхание семьям с детьми погибших военных.

Об этом рассказала волонтер фонда Наталья Приходько в интервью gazeta.ua.

В частности, она рассказала, откуда возникла идея такого проекта.

— Раньше мы реализовывали проект Истории сильных, где люди имели возможность рассказать о своей беде. И мы заметили, что иногда хватает просто поговорить с человеком, чтобы ему стало легче. А еще, получив кучу сообщений с историями, поняли, какое огромное количество людей нуждается в помощи. Как много украинцев нуждаются во втором дыхании, восстановлении эмоционального состояния. Именно так и возникла идея проекта Восстановись, — пояснила волонтер.

Она также акцентировала на направленности в первую очередь на детей, от которых зависит будущее Украины.

Приходько: Фонд Вадима Столара проектом Восстановись хочет дать второе дыхание семьям погибших военных / 4 фотографии

— Мы понимаем, что не изменим реальность – в нашем государстве страшная беда. И что мы не сможем помочь всем. Но стараемся дать это второе дыхание семьям с детьми, особенно тем, где погиб муж и отец.

Сделать так, чтобы они набрались сил. Ведь дети – наше будущее, и от того, насколько они будут эмоционально стабильными, зависит будущее Украины, — подчеркнула Наталья Приходько.