Серпень, 25 в 11:46

Фонд Вадима Столара ініціював проєкт Відновись, щоб дати друге дихання сім’ям з дітьми згиблих військових.

Про це розповіла волонтерка фонду Наталія Приходько в інтерв’ю gazeta.ua.

Зокрема, вона розповіла, звідки виникла ідея такого проєкту.

Зараз дивляться

– Раніше ми реалізовували проєкт Історії сильних, де люди мали змогу розповісти про свою біду. І ми помітили, що іноді досить просто поговорити з людиною, щоб їй стало легше. А ще, отримавши купу повідомлень з історіями, зрозуміли, яка величезна кількість людей потребує допомоги. Як багато українців потребують другого дихання, відновлення емоційного стану. Саме так і виникла ідея проєкту Відновись, – пояснила волонтерка.

Вона також акцентувала на направленості Відновись передусім на дітей, від яких залежить майбутнє України.

Приходько: Фонд Вадима Столара проєктом Відновись хоче дати друге дихання сім’ям загиблих військових / 4 фотографии

– Ми розуміємо, що не змінимо реальність – у нашій державі страшна біда. І що ми не зможемо допомогти всім. Але намагаємося дати це друге дихання сім’ям з дітьми, особливо тим, де загинув чоловік. Зробити так, щоб вони набралися сил. Адже діти – наше майбутнє, і від того, наскільки вони будуть емоційно стабільними, залежить майбутнє України, – наголосила Наталія Приходько.

Зазначимо, Фонд Вадима Столара запустив проєкт Відновись з метою допомогти родинам з дітьми, що втратили батька через російську агресію, покращити емоційний стан.

І вже 200 сімей пройшли реабілітаційний курс під час реалізації першого етапу проєкту в Буковелі в Карпатах.