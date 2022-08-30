Август, 30 в 19:00

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект О медиа. Этот документ является одним из критериев, необходимых для старта переговоров по вступлению нашего государства в Евросоюз.

Как сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк, проект закона № 2693-д поддержали 233 народных депутата: 179 – от Слуги народа, 6 – от Батькивщины, 12 – от Платформы за жизнь и мир, 7 – от группы За будущее, 12 – от группы Доверие, 12 – от группы Восстановления Украины и пять внефракционных.

Не дали ни одного голоса фракции Европейская солидарность и Голос. Железняк уточнил, что нардепы также проголосовали за продление срока подачи поправок до 21 дня.

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Соавтор законопроекта, заместитель главы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что его принятие является шагом к вступлению Украины в Евросоюз, а также к установлению “четких современных правил для медиарынка”.

По словам депутата, к работе над медийной реформой были привлечены “лучшие медиа-юристы Украины”.

О чем законопроект

Ключевые изменения в сфере медиа, которые предусматривает законопроект, следующие:

Станут более простыми и прозрачными процедуры получения разрешительных документов.

Если раньше размер лицензионного сбора для спутниковой лицензии составлял 360 тыс. грн, то с принятием законопроекта оплата за регистрацию субъекта в сфере медиа может составить 4 723 грн. А действие регистрации станет не ограниченным во времени (до сих пор лицензия выдавалась на 10 лет).

Регуляция также будет распространяться на онлайн-медиа, однако регистрацию хотят сделать добровольной. Сотрудники зарегистрированных онлайн-медиа получат статус журналистов и соответствующие гарантии.

Предусмотрена возможность официально зарегистрироваться для блогеров, работающих на платформах общего доступа (например, YouTube). В таком случае блогеры получат официальный статус. Однако сами соцсети под регулирование не подпадают.

Будет введена процедура для предотвращения цензуры и злоупотреблений свободой слова.

Регулирование деятельности компаний, обеспечивающих трансляцию цифрового эфирного вещания, станет более прозрачным.

Будет усилена процедура защиты авторских и смежных прав.

Среди субъектов, на которые распространяется действие законопроекта, предлагается изъять иностранные нелинейные медиа и иностранные платформы (например, Netflix, Amazon Prime Video).

Лицам, зарегистрированным в оффшорных зонах, запретят участвовать в поставщиках электронных коммуникационных услуг в Украине.

Будут расширены гарантии защиты детей от вредоносного контента.

Предполагается, что печатные издания подлежат обязательной регистрации только на период военной агрессии РФ.

Законодательство Украины будет соответствовать нормам директив ЕС и стандартам Совета Европы.

Как уточнила Евгения Кравчук, новая редакция законопроекта предусматривает ряд дополнительных положений: запрет медиа государства-агрессора РФ; механизм борьбы с вражескими ОТТ сервисами; снижение зарегулированности деятельности Нацсовета по телевидению и радиовещанию; процедуру формирования черных списков; более либеральное регулирование онлайн-медиа; собственный орган сорегулирования для каждой индустрии.

– А вот чего здесь точно нет, это уменьшения квот на украинский язык в эфире… С 80% соответствия европейским стандартам мы прокачали законопроект до 100%. Это подтверждает и таблица соответствия, предоставленная Офисом вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины, — заверила нардеп.

Кравчук уточнила, что в сентябре ожидается заключение Европейской комиссии по законопроекту, которое готовят эксперты Совета Европы. А в октябре документ могут принять во втором чтении и в целом.

Как известно, 23 июня в Брюсселе 27 стран-членов Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, наше государство еще должно выполнить “домашнее задание”.

Законопроект О медиа является одним из семи шагов, которые Украина должна реализовать для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз. Речь идет о соответствии украинского законодательства Директиве об аудиовизуальных медиа услугах, уменьшении влияния частных интересов в сфере медиа, усилении роли медийного регулятора.