Июль, 09 в 12:39

В Верховной Раде планируют уже к концу 2022 года принять законы, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в состав Европейского Союза.

Об этом сообщил в одном из интервью первый заместитель спикера ВР Александр Корниенко. Речь идет о семи блоках задач, которые нужно выполнить нашему государству для продвижения по пути евроинтеграции.

– Думаю, что это все будет до нового года. Мы планируем семью вопросами – условиями кандидатства заняться плотно в ближайшие несколько месяцев, чтобы до нового года со стороны Рады все решить, — подчеркнул Корниенко.

Он объяснил, что нардепы сначала должны проанализировать рекомендации Еврокомиссии и определить, что именно должен принять парламент. Корниенко назвал это “программой-минимумом”.

Сейчас смотрят

– Программа минимум – разобраться с семью пунктами Еврокомиссии по кандидатству.., выделить из них то, что должна сделать Рада… Там есть, например, закон (принятие закона, – Ред.) О медиа, там есть вопрос регулирования интересов национальных меньшинств, там же и вопрос Конституционного Суда Украины, и по FATF – по отмыванию денег, где очень много проблем. Мы сейчас все это анализируем, накапливаем, и как только будет понятен таймер, сразу же будем начинать (подготовку и принятие законопроектов, — Ред.), — отметил Корниенко.

Как известно, 23 июня в Брюсселе 27 стран-членов Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время в Еврокомиссии объяснили, что для начала переговоров о членстве наше государство еще должно выполнить “домашнее задание”. Всего было выделено семь блоков вопросов, в частности в сфере борьбы с коррупцией (например, назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ) и судебной сфере.

1 июля в Верховной Раде было подписано совместное заявление в знак единства всех ветвей власти на пути к членству в Евросоюзе. В подписании принял участие президент Владимир Зеленский.

Согласно прогнозу вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украине понадобится менее пяти лет, чтобы стать полноценным членом ЕС.