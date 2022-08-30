Август, 30 в 20:09

Российский военный рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области, а его жена – о сборах в воинской части. По словам захватчика, мосты не получилось восстановить, а один из них вообще сложился пополам и упал в речку.

Об этом говорится в очередном разговоре оккупанта, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

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— Мосты все уничтожили, все. Теперь не въехать, ни выехать нельзя. И там что-то придумывают и все отпуска остановились, все передвижения по нулям. Сказали, что этот мост один на букву А. Я не знаю его. Нет, я не буду говорить на всякий случай. Ну, который уничтожили весь. Да-да, но его как бы восстановили, залатали там все. Ничего не восстановили, пополам разложился и упал в речку.

По словам жены российского военного, некоторые оккупанты не возвращаются на позиции в Украине после отпуска. С ними проводят индивидуальную беседу, а если они не едут обратно, тогда их увольняют по статье.