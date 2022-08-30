Все разрушено, нельзя въехать и выехать: российский военный о мостах на Херсонщине
Российский военный рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области, а его жена – о сборах в воинской части. По словам захватчика, мосты не получилось восстановить, а один из них вообще сложился пополам и упал в речку.
Об этом говорится в очередном разговоре оккупанта, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.
— Мосты все уничтожили, все. Теперь не въехать, ни выехать нельзя. И там что-то придумывают и все отпуска остановились, все передвижения по нулям.
Сказали, что этот мост один на букву А. Я не знаю его. Нет, я не буду говорить на всякий случай. Ну, который уничтожили весь. Да-да, но его как бы восстановили, залатали там все. Ничего не восстановили, пополам разложился и упал в речку.
По словам жены российского военного, некоторые оккупанты не возвращаются на позиции в Украине после отпуска. С ними проводят индивидуальную беседу, а если они не едут обратно, тогда их увольняют по статье.
— Сказали, что ротации никакой не будет, потому что Вооруженные силы РФ, по закону, не ротируют, ротируют только Росгвардию. Военнослужащие все там. Потом сказали, что очень много ребят приезжает в отпуск, ваше командование договорилось, чтобы ходить в отпуск по очереди.
Говорят многие, ну не многие, но есть ребята, которые не возвращаются, приезжая сюда. С ними ведется индивидуальная беседа, и если они не едут обратно, то их увольняют по статье.