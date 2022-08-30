Все зруйновано, не можна в’їхати та виїхати: російський військовий про мости на Херсонщині
Російський військовий розповів про ситуацію з мостами на Херсонщині, а його дружина – про збори у військовій частині. За словами загарбника, мости не вдалося відновити, а один із них узагалі склався навпіл і впав у річку.
Про це йдеться у черговій розмові окупанта, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.
– Мости всі знищили, всі. Тепер не в’їхати, ні виїхати не можна. І там щось вигадують і всі відпустки зупинилися, всі пересування по нулях.
Сказали, що цей міст один на букву А. Я не знаю його. Ні, я не говоритиму про всяк випадок. Ну, котрий знищили весь. Так-так, але його ніби відновили, залатали там усе. Нічого не відновили, навпіл розклався і впав у річку.
За словами дружини російського військового, деякі окупанти не повертаються на позиції в Україні після відпустки. З ними проводять індивідуальну бесіду, а якщо вони не їдуть назад, тоді їх звільняють за статтею.
– Сказали, що ротації ніякої не буде, тому що Збройні сили РФ, згідно із законом, не ротують, ротують лише Росгвардію. Військовослужбовці всі там. Потім сказали, що дуже багато хлопців приїжджає у відпустку, ваше командування домовилося, щоб ходити у відпустку по черзі.
Говорять багато хто, ну не багато, але є хлопці, які не повертаються, приїжджаючи сюди. З ними ведеться індивідуальна бесіда, і якщо вони не їдуть назад, то їх звільняють за статтею.