Серпень, 30 в 20:09

Російський військовий розповів про ситуацію з мостами на Херсонщині, а його дружина – про збори у військовій частині. За словами загарбника, мости не вдалося відновити, а один із них узагалі склався навпіл і впав у річку.

Про це йдеться у черговій розмові окупанта, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зараз дивляться

– Мости всі знищили, всі. Тепер не в’їхати, ні виїхати не можна. І там щось вигадують і всі відпустки зупинилися, всі пересування по нулях. Сказали, що цей міст один на букву А. Я не знаю його. Ні, я не говоритиму про всяк випадок. Ну, котрий знищили весь. Так-так, але його ніби відновили, залатали там усе. Нічого не відновили, навпіл розклався і впав у річку.

За словами дружини російського військового, деякі окупанти не повертаються на позиції в Україні після відпустки. З ними проводять індивідуальну бесіду, а якщо вони не їдуть назад, тоді їх звільняють за статтею.