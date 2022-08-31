Фонд Вадима Столара подвел итоги деятельности за лето 2022

Август, 31 в 13:00

В Фонде Вадима Столара подвели итоги своей деятельности за период лета 2022 года.

Об этом говорится на сайте организации.

— За последние три месяца было сделано действительно много полезного. С изменением обстановки на фронте и в тылу нам также пришлось меняться, чтобы вовремя отвечать на все вызовы и запросы. И нам это удалось! За летний сезон команда Фонда Вадима Столара успела инициировать и воплотить много добрых дел. На сегодня все сильнее встают вопросы не только непосредственной помощи людям, но и сохранения и восстановления морального состояния украинцев – потому что все мы в той или иной степени психологически пострадали от вторжения врага, – рассказала волонтер фонда Наталья Приходько.

По ее словам, в Фонде Вадима Столара пришли к выводу, что сегодня крайне важно реализовывать именно социальные проекты.

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— Такие проекты, призванные морально поддерживать людей, стали одним из наших приоритетов – потому что в итоге именно люди, украинцы как здоровая нация, станут залогом восстановления страны. Таким образом, через такие проекты мы приобщаемся к возрождению нашей Украины, — подчеркнула волонтер.

Она перечислила ряд инициатив, которые, кроме других добрых дел Фонда, были реализованы именно для улучшения внутреннего состояния украинцев, которые пострадали от войны.

— В частности, команда Фонда организовала на День защиты детей празднования для малышей в Киеве и Ровно. Также в течение лета мы вместе с партнерами запустили бесплатные спортивные программы, курсы тактической медицины, ввели регулярные онлайн-встречи с психологами и реализовали многочисленные мастер-классы для детей ВПЛ, — отметила Наталья Приходько.

Отдельной строкой стоит проект Истории сильных, призванный собрать и издать отдельной книгой настоящие истории украинцев, которые не боясь рассказывают о том, что пережили с момента вторжения оккупантов.

А одной из более масштабных инициатив Фонда стал проект Відновись, призванный помочь тысячам украинских семей восстановить эмоциональное здоровье.

Ни на мгновение не останавливается и работа по обеспечению людей продуктами питания.

Так, продуктовые наборы, укомплектованные и доставленные представителями Фонда, выдавались летом в следующих городах и регионах: июнь — Донецкая область, июль — Днепр, Суммы, Харьков, Донецкая область: Дружковка, Константиновка, Курахово, Покровск.

— В августе мы уже успели встретиться с украинцами в Киеве и области и в Чернигове. Сейчас активная раздача проводится в Сумах, Днепре и Харькове. На днях закрыли заявки в Житомире, Новограде-Волынском и в Ровно. Всего за летний период мы раздали около 40 тыс. пакетов с продуктами, – конкретизировала волонтер.

Помощь военным, отметила она, также не прекращалась в летние месяцы.