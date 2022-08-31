Фонд Вадима Столара подвел итоги деятельности за лето 2022
В Фонде Вадима Столара подвели итоги своей деятельности за период лета 2022 года.
Об этом говорится на сайте организации.
— За последние три месяца было сделано действительно много полезного. С изменением обстановки на фронте и в тылу нам также пришлось меняться, чтобы вовремя отвечать на все вызовы и запросы. И нам это удалось! За летний сезон команда Фонда Вадима Столара успела инициировать и воплотить много добрых дел.
На сегодня все сильнее встают вопросы не только непосредственной помощи людям, но и сохранения и восстановления морального состояния украинцев – потому что все мы в той или иной степени психологически пострадали от вторжения врага, – рассказала волонтер фонда Наталья Приходько.
По ее словам, в Фонде Вадима Столара пришли к выводу, что сегодня крайне важно реализовывать именно социальные проекты.
— Такие проекты, призванные морально поддерживать людей, стали одним из наших приоритетов – потому что в итоге именно люди, украинцы как здоровая нация, станут залогом восстановления страны. Таким образом, через такие проекты мы приобщаемся к возрождению нашей Украины, — подчеркнула волонтер.
Она перечислила ряд инициатив, которые, кроме других добрых дел Фонда, были реализованы именно для улучшения внутреннего состояния украинцев, которые пострадали от войны.
— В частности, команда Фонда организовала на День защиты детей празднования для малышей в Киеве и Ровно. Также в течение лета мы вместе с партнерами запустили бесплатные спортивные программы, курсы тактической медицины, ввели регулярные онлайн-встречи с психологами и реализовали многочисленные мастер-классы для детей ВПЛ, — отметила Наталья Приходько.
Отдельной строкой стоит проект Истории сильных, призванный собрать и издать отдельной книгой настоящие истории украинцев, которые не боясь рассказывают о том, что пережили с момента вторжения оккупантов.
А одной из более масштабных инициатив Фонда стал проект Відновись, призванный помочь тысячам украинских семей восстановить эмоциональное здоровье.
Ни на мгновение не останавливается и работа по обеспечению людей продуктами питания.
Так, продуктовые наборы, укомплектованные и доставленные представителями Фонда, выдавались летом в следующих городах и регионах: июнь — Донецкая область, июль — Днепр, Суммы, Харьков, Донецкая область: Дружковка, Константиновка, Курахово, Покровск.
— В августе мы уже успели встретиться с украинцами в Киеве и области и в Чернигове. Сейчас активная раздача проводится в Сумах, Днепре и Харькове. На днях закрыли заявки в Житомире, Новограде-Волынском и в Ровно. Всего за летний период мы раздали около 40 тыс. пакетов с продуктами, – конкретизировала волонтер.
Помощь военным, отметила она, также не прекращалась в летние месяцы.
— В июне передали в ВСУ дроны для разведки и корректировки огня артиллерии, тепловизоры, а также защитную амуницию для защитников. В июле предоставили два специализированных автомобиля скорой медицинской помощи для киевской военной бригады (которая дооснастила авто и отправила на восток) и для Запорожского военного госпиталя. Было и много других проектов сотрудничества с защитниками, — подытожила Наталья Приходько.