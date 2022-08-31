Фонд Вадима Столара підбив підсумки діяльності за літо 2022

Серпень, 31 в 13:00

У Фонді Вадима Столара підбили підсумки своєї діяльності за період літа 2022 року.

Про це йдеться на сайті організації.

– За останні три місяці було зроблено справді багато корисного. Зі зміною ситуації на фронті та в тилу нам також довелося змінюватися, щоб вчасно відповідати на всі виклики й запити. І нам це вдалося! За літній сезон команда Фонду Вадима Столара встигла ініціювати та втілити багато добрих справ. На сьогодні дедалі сильніше постають питання не тільки безпосередньої допомоги людям, а й збереження та відновлення морального стану українців – бо всі ми тією чи іншою мірою психологічно постраждали від вторгнення ворога, – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

За її словами, у Фонді Вадима Столара дійшли висновку, що сьогодні вкрай важливо реалізовувати соціальні проєкти.

Зараз дивляться

– Такі проєкти, покликані морально підтримувати людей, стали одним із наших пріоритетів – бо у підсумку саме люди, українці як здорова нація, стануть запорукою відновлення країни. Таким чином через такі проєкти ми долучаємося до відродження нашої країни, – наголосила волонтерка.

Вона перерахувала низку ініціатив, які, окрім інших добрих справ Фонду, було реалізовано саме задля покращення внутрішнього стану українців, які потерпають від війни.

– Зокрема, команда Фонду організувала на День захисту дітей святкування для малечі у Києві та Рівному. Також протягом літа ми разом з партнерами запустили безкоштовні спортивні програми, курси тактичної медицини, запровадили регулярні онлайн-зустрічі з психологами та реалізували чисельні майстер-класи для дітей ВПО, – зазначила Наталія Приходько.

Окремим рядком стоїть проєкт Історії сильних, покликаний зібрати та видати окремою книгою справжні історії українців, які без страху розповідають про те, що пережили з моменту вторгнення окупантів.

А однією з масштабніших ініціатив Фонду став проєкт Відновись, покликаний допомогти тисячам українських сімей відновити емоційне здоров’я.

Ні на мить не зупиняється і робота щодо забезпечення людей продуктами харчування.

Так, продуктові набори, укомплектовані та доставлені представниками Фонду, видавалися влітку у таких містах та регіонах: червень – Донецька область, липень – Дніпро, Суми, Харків, Донецька область: Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Покровськ.

– У серпні ми вже встигли зустрітися з українцями у Києві та області та у Чернігові. Наразі активна роздача проводиться у Сумах, Дніпрі та Харкові. Днями закрили заявки у Житомирі, Новограді-Волинському та у Рівному. Загалом за літній період ми роздали близько 40 тис. пакунків із продуктами, – конкретизувала волонтерка.

Допомога військовим, зазначила вона, також не припинялася в літні місяці.