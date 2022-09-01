На чемпионате мира впервые за 24 года: сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф
Сборная Украины по волейболу, которая играет на чемпионате мира впервые за 24 года, одержала вторую победу и вышла в плей-офф. В третьем матче на мировом форуме команда оказалась сильнее Пуэрто-Рико.
Украинские спортсмены проиграли первый сет, но одолели соперника в трех следующих. Сине-желтые одержали победу со счетом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).
Самым результативным игроком матча стал капитан сборной Украины Олег Плотницкий, набравший 19 очков.
Это вторая победа Украины в турнире. Наши спортсмены разгромно обыграли Тунис и проиграли сербам в стартовом поединке.
Однако украинцы с 6 очками заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф мирового первенства. В 1/8 финала чемпионата мира сборная Украины сыграет с Нидерландами. Поединок состоится 3 сентября в Любляне.
Фото: ФВУ
Источник: ФВУ