На чемпионате мира впервые за 24 года: сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф

Сентябрь, 01 в 10:30

Сборная Украины по волейболу, которая играет на чемпионате мира впервые за 24 года, одержала вторую победу и вышла в плей-офф. В третьем матче на мировом форуме команда оказалась сильнее Пуэрто-Рико.

Украинские спортсмены проиграли первый сет, но одолели соперника в трех следующих. Сине-желтые одержали победу со счетом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).

Самым результативным игроком матча стал капитан сборной Украины Олег Плотницкий, набравший 19 очков.

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Это вторая победа Украины в турнире. Наши спортсмены разгромно обыграли Тунис и проиграли сербам в стартовом поединке.

Однако украинцы с 6 очками заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф мирового первенства. В 1/8 финала чемпионата мира сборная Украины сыграет с Нидерландами. Поединок состоится 3 сентября в Любляне.

Фото: ФВУ

Источник: ФВУ